Οι ΗΠΑ θα «καταδιώξουν» διακινητές μεταναστών στη ζούγκλα του Νταριέν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την ενίσχυση των προσπαθειών της για την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών μέσω της ζούγκλας του Νταριέν, στα σύνορα Κολομβίας-Παναμά, από όπου διέρχονται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που θέλουν να φθάσουν στην αμερικανική επικράτεια.

Για τον σκοπό αυτό, τα αμερικανικά υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφαλείας έκαναν γνωστό πως επεκτείνουν σε αυτή την πελώρια, αφιλόξενη περιοχή την ακτίνα δράσης μονάδες ειδικευμένης στην καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

Η συγκεκριμένη μονάδα δημιουργήθηκε το 2021 και έχει δράσει ήδη σε χώρες της κεντρικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων της Ονδούρας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ και του Μεξικού.

«Με τη σημερινή ανακοίνωσε, επεκτείνουμε τις προσπάθειές μας για την επιβολή του νόμου στο Νταριέν —μια από τις πιο επικίνδυνες μεταναστευτικές οδούς στον κόσμο— και θέτουμε σε εφαρμογή προγράμματα όπως αυτά που οδήγησαν στην πτώση βαρόνων των ναρκωτικών για να καταδιώξουμε διακινητές ανθρώπων», τόνισε η Λίσα Μόνακο, υφυπουργός Δικαιοσύνης, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον.

«Προς όσους επιδίδονται σε εμπορία ανθρώπων μέσω του Νταριέν, να ξέρετε τούτο: η αμερικανική κυβέρνηση θα σας καταδιώξει», διεμήνυσε.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως προσφέρει ως και 8 εκατομμύρια δολάρια για οποιαδήποτε πληροφορία θα επέτρεπε τη σύλληψη διακινητών στη Νταριέν, ειδικά ηγετών της κολομβιανής συμμορίας Clan del Golfo.

Η Νταριέν, παραμεθόρια ζώνη 266 χιλιομέτρων που χωρίζει την Κολομβία και τον Παναμά, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνο σε τμήμα της οδού που παίρνουν μετανάστες από τη νότια Αμερική στην προσπάθειά τους να φθάσουν στις ΗΠΑ μέσω κεντρικής Αμερικής και Μεξικού.

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF) ανακοίνωσε στα μέσα του Μαΐου ότι πάνω από 30.000 παιδιά διέσχισαν την αφιλόξενη ζούγκλα κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων μηνών του 2024, αριθμός αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

Κάπου 2,8 εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες εισέρχονται στην επικράτεια των ΗΠΑ κάθε χρόνο. Εν μέσω εκλογικής χρονιάς, το μεταναστευτικό ζήτημα έχει μετατραπεί σε κεντρικό ζήτημα της εκστρατείας, με τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Ντόναλντ Τραμπ να προσάπτει στον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πως διευκολύνει αυτή που αποκαλεί «εισβολή» μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

