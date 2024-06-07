Το αντιμεταναστευτικό «Κόμμα για την Ελευθερία» (PVV) του εθνικιστή Χέερτ Βίλντερς εκτιμάται ότι έχει ενισχύσει σημαντικά τη δύναμη του, σύμφωνα με exit poll των ευρωεκλογών στην Ολλανδία που μεταδίδει η κρατική ραδιοτηλεόραση (NOS).

Το PVV που κέρδισε τις εθνικές εκλογές πέρυσι, αλλά στις προηγούμενες κάλπες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εξασφαλίσει μία έδρα, προβλέπεται ότι εκλέγει επτά ευρωβουλευτές, έναν λιγότερο από τη συμμαχία Εργατικού Κόμματος (PvdA) / Πράσινης Αριστεράς (GroenLinks).

Το exit poll έχει περιθώριο σφάλματος ± 1 έδρας.

Στην Ολλανδία ξεκίνησε χθες η τετραήμερη διαδικασία των ευρωεκλογών στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι προβλέψεις των περισσότερων αναλυτών συγκλίνουν σε άνοδο των εθνικιστικών και λαϊκιστικών κομμάτων που θέλουν να διαλύσουν την ΕΕ εκ των έσω.

Ο Βίλντερς – γνωστός για τις αμφιλεγόμενες θέσεις του κατά της μετανάστευσης και του Ισλάμ – δήλωσε σήμερα πως, σε περίπτωση που ενισχυθούν, τα εθνικιστικά κόμματα θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αγωνιστούν για να αλλάξουν τους κανονισμούς στην ΕΕ και να επιστρέψουν εξουσίες στα κράτη-μέλη.

Τα επίσημα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στην Ολλανδία θα ανακοινωθούν όταν θα έχουν κλείσει οι κάλπες σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ώρα Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.