Τουλάχιστον 18 αντιμαχόμενοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε δυνάμεις προσκείμενες στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και αντάρτες Χούθι στη νοτιοδυτική Υεμένη, δήλωσαν χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο δυο αξιωματικοί.

Οι εχθροπραξίες, που ξέσπασαν προχθές Τετάρτη, είχαν έναυσμα επίθεση των Χούθι κοντά στη γραμμή του μετώπου που χωρίζει την επαρχία Λαχζ, η οποία ελέγχεται από το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ), από τομείς της επαρχίας Τάιζ που ελέγχουν οι αντάρτες, είπε εκπρόσωπος του ΣΜΝ, ο Μοχάμεντ αλ Νακίμπ.

Δυνάμεις προσκείμενες στο Συμβούλιο «απώθησαν επιτυχώς την επίθεση, όμως πέντε στρατιώτες έπεσαν μάρτυρες και άλλοι τραυματίστηκαν», διευκρίνισε.

Από την πλευρά του, αξιωματικός του κινήματος που χαρακτηρίζεται προσκείμενο στο Ιράν είπε πως 13 αντάρτες, ανάμεσά τους αξιωματικός, σκοτώθηκαν στις μάχες.

Οι μάχες καταγράφτηκαν παρότι στην Υεμένη επικρατεί σχετική ηρεμία αφότου συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο του 2022, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η κατάσταση παραμένει ωστόσο εξαιρετικά επισφαλής στη χώρα και καταγράφονται σποραδικά εξάρσεις της βίας.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη επίθεση καταδίκασε την «ύπουλη επίθεση».

Μέσω X, ο υπουργός Πληροφοριών Μουάμαρ αλ Εριάνι έκανε λόγο για «βαριές απώλειες» που καταφέρθηκαν στην «τρομοκρατική πολιτοφυλακή» των Χούθι, χωρίς να δώσει απολογισμό.

Τον Απρίλιο, αιφνιδιαστική επίθεση των Χούθι είχε στοιχίσει τη ζωή 11 μελών των δυνάμεων που ορκίζονται πίστη στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Το κίνημα σιιτών ανταρτών Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, κυρίευσε το 2014 το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, και συνέχισε να προελαύνει, πυροδοτώντας την επέμβαση τον Μάρτιο του 2015 στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Εννιά χρόνια πολέμου άφησαν πίσω δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και βύθισαν την πιο φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου σε μείζονα ανθρωπιστική κρίση.

Τον Δεκέμβριο ο επιτετραμμένος του ΟΗΕ Χανς Γκρούντμπεργκ ανακοίνωνε πως σημειώθηκε πρόοδος στην προσπάθεια να συμφωνηθεί οδικός χάρτης ώστε να αποκατασταθεί διαρκής ειρήνη στην Υεμένη, με τους αντιμαχόμενους να δεσμεύονται να τηρήσουν νέα κατάπαυση του πυρός.

Όμως οι αλλεπάλληλες επιθέσεις των Χούθι τους τελευταίους μήνες εναντίον εμπορικών και κατόπιν πολεμικών πλοίων ανοικτά της Υεμένης σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, κι η αντίδραση των ΗΠΑ και συμμάχων τους, που ανέπτυξαν δυνάμεις για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας και από τον Ιανουάριο βομβαρδίζουν θέσεις των ανταρτών, έχουν εγείρει αρκετές αμφιβολίες για την τύχη των προσπαθειών ειρήνευσης στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

