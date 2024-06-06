Ηγέτης Χαμάς: Χωρίς μόνιμη κατάπαυση του πυρός, δεν παραδίδουμε τα όπλα

Ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, είπε στους Άραβες διαπραγματευτές ότι θα αποδεχόταν μια ειρηνευτική συμφωνία μόνο εάν το Ισραήλ δεσμευτεί σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, επιβεβαιώνοντας τη θέση της μαχητικής ομάδας στην πρώτη του απάντηση στην πρόταση που ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν για τον τερματισμό του οκτάμηνου πολέμου .

«Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της ούτε θα υπογράψει μία πρόταση που το ζητά», είπε ο Σινουάρ σε ένα σύντομο μήνυμα που έλαβαν Άραβες διαπραγματευτές την Πέμπτη, την ώρα που δύο ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Γουίλιαμ Μπερνς, πραγματοποιούν συνομιλίες στην περιοχή με στόχο την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Η απάντηση από τον Σινουάρ ήρθε τη μέρα που ο ισραηλινός στρατός έπληξε ένα σχολείο των Ηνωμένων Εθνών που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο στη Nuseirat, στην κεντρική Γάζα, με στόχο, όπως είπε, μια εγκατάσταση της Χαμάς που βρίσκεται εκεί. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεκάδες εκτοπισμένοι σκοτώθηκαν.



Πηγή: skai.gr

