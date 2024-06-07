Πρώην πρεσβεύτρια της Λιβύης στις Βρυξέλλες καταδικάστηκε να εκτίσει επτά χρόνια κάθειρξης για διαφθορά κατά την άσκηση των καθηκόντων της, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η εισαγγελία.

Δικαστήριο της Τρίπολης καταδίκασε την πρώην διπλωμάτισσα Άμαλ Τζεράρι για «ενέργειες» με σκοπό «την εξασφάλιση παράνομων προνομίων», την «κατάχρηση δημοσίων κεφαλαίων» και διότι έβλαψε «το δημόσιο συμφέρον», εξήγησε η εισαγγελία μέσω Facebook.

Ακόμη, της επιβλήθηκε «πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ποσών που καταχράστηκε», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κυρία Τζεράρι καθαιρέθηκε με απόφαση της κυβέρνησης όταν ξέσπασε σκάνδαλο λόγω διαρροής ενοχοποιητικού ηχογραφημένου μηνύματος σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Τέθηκε υπό κράτηση τον Οκτώβριο από την εισαγγελία και ανακρίθηκε για τις «καταχρήσεις», διοικητικές και οικονομικές, που της αποδίδονταν.

Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν ήρθε στο φως μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ηχητικό μήνυμα αποδιδόμενο στην Άμαλ Τζεράρι προς συνεργάτη της, στο οποίο η πρεσβεύτρια έλεγε πως θα χρειαζόταν «εικονικό τιμολόγιο» αξίας 200.000 ευρώ και πλέον για να καλυφθούν κόστη θεραπείας καρκινοπαθούς, ο οποίος... δεν υπήρχε.

Το πρόσωπο στο οποίο απευθυνόταν το μήνυμα επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά του σε λιβυκά ΜΜΕ.

Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων Λίβυων στο εξωτερικό είναι συνηθισμένη πρακτική σε λιβυκές διπλωματικές αντιπροσωπείες. Ωστόσο αξιωματούχοι καταγγέλλουν συχνά παρατυπίες.

Σύμφωνα με έρευνα της βελγικής εφημερίδας Le Soir που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, η Άμαλ Τζεράρι φέρεται να προέβη σε «ύποπτες» μεταβιβάσεις λιβυκού δημόσιου χρήματος, ποσών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σε εταιρεία που ανήκει σε γιο της.

Υπονομευμένη από τη διαφθορά και τους διχασμούς μετά την πτώση του καθεστώτος του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη συνεχίζει να έχει δυο αντίπαλες κυβερνήσεις, μια στην Τρίπολη (δυτικά), υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, κι άλλη στα ανατολικά, υποστηριζόμενη από το κοινοβούλιο και προσκείμενη στο στρατόπεδο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

