Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Απαράδεκτη» η πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Η πυραυλική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και πολλές υλικές ζημιές σε κτίρια διπλωματικών αποστολών.

O εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ καταδίκασε χθες Παρασκευή τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια που στεγάζουν διπλωματικές αποστολές.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον διπλωματών ή διπλωματικών εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτη», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

