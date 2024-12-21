Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Απαράδεκτη» η πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ καταδίκασε χθες Παρασκευή τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια που στεγάζουν διπλωματικές αποστολές.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον διπλωματών ή διπλωματικών εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτη», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

