Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι σκέψεις της είναι «με τα θύματα της βίαιης και δειλής πράξης».

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα της βίαιης και άνανδρης πράξης στο Μαγδεμβούργο σήμερα» αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς και τους φίλους, τις ευχαριστίες μου στην αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Γερμανίας.

«Αυτή η πράξη βίας πρέπει να διερευνηθεί και να τιμωρηθεί αυστηρά« συμπληρώνει η επικεφαλής της Κομισιόν.

Meine Gedanken sind heute bei den Opfern der brutalen und feigen Tat in Magdeburg.



Mein Beileid gilt den Angehörigen und Freunden, mein Dank der Polizei und den Rettungskräften.



Diese Gewalttat muss aufgeklärt und hart geahndet werden. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2024

