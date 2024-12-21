Λογαριασμός
Φον ντερ Λάιεν για Μαγδεμβούργο: Αυτή η πράξη βίας πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά

Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα της βίαιης και άνανδρης πράξης στο Μαγδεμβούργο σήμερα» αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι σκέψεις της είναι «με τα θύματα της βίαιης και δειλής πράξης».

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα της βίαιης και άνανδρης πράξης στο Μαγδεμβούργο σήμερα» αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς και τους φίλους, τις ευχαριστίες μου στην αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Γερμανίας.

«Αυτή η πράξη βίας πρέπει να διερευνηθεί και να τιμωρηθεί αυστηρά« συμπληρώνει η επικεφαλής της Κομισιόν.

Μαγδεμβούργο τρομοκρατική επίθεση Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
