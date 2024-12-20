Λογαριασμός
Μελόνι για Μαγδεμβούργο: Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από τη βάρβαρη επίθεση

Με την κυβέρνησή μου, βρίσκομαι στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών και όλου του γερμανικού λαού

Μελόνι

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από τη βάρβαρη επίθεση κατά του πλήθους στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο. Με την κυβέρνησή μου, βρίσκομαι στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών και όλου του γερμανικού λαού. Στις δημοκρατίες μας, δεν πρέπει να αφεθεί περιθώριο στη βία», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

