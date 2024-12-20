Μελόνι για Μαγδεμβούργο: Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από τη βάρβαρη επίθεση

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από τη βάρβαρη επίθεση κατά του πλήθους στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο. Με την κυβέρνησή μου, βρίσκομαι στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών και όλου του γερμανικού λαού. Στις δημοκρατίες μας, δεν πρέπει να αφεθεί περιθώριο στη βία», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
Sono profondamente scioccata dal brutale attacco che ha colpito la folla inerme al mercatino di Natale a Magdeburgo. Sono vicina, con tutto il Governo, alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutto il popolo tedesco. La violenza non deve avere spazio nelle nostre democrazie.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 20, 2024
