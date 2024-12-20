Βουλγαρία: Συνάντηση του προέδρου Ράντεφ με τον Όρμπαν στη Σόφια

Ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ είχε σήμερα στη Σόφια συνάντηση με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ Βουλγαρίας και Ουγγαρίας, στο περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή και σε θέματα της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Όρμπαν επισκέπτεται τη Βουλγαρία μετά από πρόσκληση του αρχηγού του κράτους. Μετά τη συνάντηση, οι δυο τους έδωσαν ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους.

Ο Ράντεφ είπε ότι η Βουλγαρία και η Ουγγαρία συμμερίζονται την πεποίθηση ότι η προτεραιότητα της Ευρώπης είναι η επίτευξη ειρήνης με τη διπλωματία να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Συνεχάρη τον Όρμπαν για τη σοβαρή αξιολόγησή του για τις γεωπολιτικές διεργασίες και τις μελλοντικές προκλήσεις. Θέματα προτεραιότητας που ανέφερε ήταν η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, η αποκατάσταση της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, η ενίσχυση των χριστιανικών και οικογενειακών αξιών.

Ο πρόεδρος Ράντεφ δήλωσε ότι οι δύο χώρες σχεδιάζουν να υπογράψουν μνημόνια τις επόμενες εβδομάδες για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της συνδεσιμότητας και των μεταφορών, της χρήσης των λιμανιών της Βάρνας και του Μπουργκάς της Μαύρης Θάλασσας, στις βιομηχανίες άμυνας και ασφάλειας, καθώς και στον τουρισμό.

Ο Όρμπαν δήλωσε από την πλευρά του, ότι ο Ράντεφ, ως πρόεδρος της Βουλγαρίας, πάντα προσπαθούσε να αναπτύξει τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και έχει δημιουργήσει σταθερότητα. Η Βουλγαρία ήταν πάντα μια χώρα κλειδί για την Ουγγαρία, τόνισε ο Όρμπαν, υπογραμμίζοντας ότι πέρυσι η χώρα του εισήγαγε 5,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω της Βουλγαρίας, καθώς το 85% της ουγγρικής οικονομίας βασίζεται στο φυσικό αέριο. Όπως δήλωσε, η Ουγγαρία έχει πυρηνικό εργοστάσιο αλλά δεν μπορεί να προμηθευτεί καύσιμα από την Ουκρανία και μόνο η Βουλγαρία μπορεί να βοηθήσει τη Βουδαπέστη σε αυτό. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της χώρας του προς τη Βουλγαρία που καθίστανται δυνατές αυτές οι προμήθειες.

Ο Όρμπαν υπενθύμισε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο πρόεδρο τον Μάιο στη Βουδαπέστη, είχαν θέσει έναν κοινό στόχο: την ένταξη της Βουλγαρίας στον χώρο Σένγκεν. Σημείωσε ότι η σκληρή δουλειά θα αποφέρει καρπούς την 1η Ιανουαρίου 2025. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του που η πλήρης ένταξη της Βουλγαρίας στον χώρο Σένγκεν επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της ουγγρικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δήλωσε ότι η χώρα του ενδιαφέρεται για συνεργασία με τη Βουλγαρία στον τομέα της αμυντικής και στρατιωτικής βιομηχανίας.

