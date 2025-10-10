Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια μιας συναισθηματικά φορτισμένης συζήτησης για τις επιπτώσεις της αυτοκτονίας με τη σύζυγο ενός αυτόχειρα.

Ο πρίγκιπας ήταν εμφανώς συγκινημένος κατά τη διάρκεια της βαθιάς προσωπικής συνομιλίας του με την 48χρονη Ρίαν Μάνινγκς.

Η τραγική ιστορία της κας Μάνινγκς ξεκίνησε το 2012, όταν έχασε ξαφνικά το μικρότερο από τα τρία της παιδιά, τον ενός έτους Τζορτζ, από μια σοβαρή ασθένεια. Πέντε ημέρες αργότερα, ο σύζυγός της, Πολ Μπερκ, αυτοκτόνησε.

Στο σπίτι της οικογένειας Μάνινγκς στο Κάρντιφ, πίνοντας τσάι και τρώγοντας σπιτικά ουαλικά κέικ, οι δυο τους συζήτησαν για το στίγμα που περιβάλλει την αυτοκτονία. Η συζήτηση μαγνητοσκοπήθηκε για μια ταινία μικρού μήκους με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Ο Ουίλιαμ ρώτησε την κα Μάνινγκς τι θα έλεγε στον σύζυγό της, Πολ, αν είχε την ευκαιρία. Εκείνη απάντησε: «Μόνο ένα πράγμα θα του έλεγα αν είχα λίγο χρόνο μαζί του, και αυτό θα ήταν: "Γιατί δεν μου μίλησες;"».

Και συνέχισε: «Αναρωτιέμαι το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Έχασε τόση χαρά και θα ήμασταν καλά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, ότι θα ήμασταν καλά».

Εμφανώς καταβεβλημένος από τη συγκίνηση, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε μια παύση και κοίταξε μακριά. «Συγγνώμη, είναι απλώς δύσκολο να κάνω τις ερωτήσεις που...», είπε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, απλώνοντας το χέρι του πάνω στο τραπέζι.

«Όχι, δεν πειράζει», του απάντησε εκείνη. «Έχετε παιδιά... είναι δύσκολο. Και έχετε βιώσει και εσείς την απώλεια».

Ο πρίγκιπας πήρε μια βαθιά ανάσα πριν προσθέσει: «Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα που σε ακολουθούν για πάντα, έτσι δεν είναι;». Η κα Μάνινγκς συμπλήρωσε ότι «θα αναπολεί για πάντα εκείνες τις τελευταίες μέρες» με τον σύζυγό της, αναρωτώμενη τι της είχε διαφύγει.

«Πριν χάσουμε τον Τζορτζ, ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι», είπε. «Και νομίζω ότι αυτό απλώς δείχνει ότι μπορεί πραγματικά να συμβεί στον καθένα». Παραδέχτηκε επίσης ότι την εξέπληξε το στίγμα της αυτοκτονίας εκείνη την εποχή. «Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει γι' αυτό ή να πει τι πραγματικά συνέβη», δήλωσε, «και αυτό μου φάνηκε πολύ περίεργο τότε».

Η δημοσιοποίηση της ταινίας συμπίπτει με την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Πρόληψης Αυτοκτονιών του Βασιλικού Ιδρύματος (Royal Foundation).



Πηγή: skai.gr

