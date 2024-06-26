Σταθερά εφιαλτική για τους Τόρις μία ακόμα μεγάλη δημοσκόπηση

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Ακόμα μία μεγάλη δημοσκόπηση με τη μέθοδο MRP, που υπολογίζει τις έδρες που μπορεί να κερδίσει κάθε κόμμα στις εκλογές της 4ης Ιουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, δίνει τεράστια αυτοδυναμία στους Εργατικούς και ιστορικό χαμηλό στους Συντηρητικούς.

Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση της WeThink για τον Economist δίνει στο κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ 465 έδρες, δηλαδή αυτοδυναμία 140 εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων και στο κόμμα του Ρίσι Σούνακ μόλις 76 έδρες (απώλεια 289 βουλευτών σε σύγκριση με τις εκλογές του 2019).

Τα ποσοστά ως προς την πρόθεση ψήφου είναι 42% για το Εργατικό Κόμμα και 22% για τους Τόρις.

Στον προβλεπόμενο αριθμό βουλευτών ακολουθούν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 52 (11% των ψήφων) και το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας με 29 (3% των ψήφων αλλά συγκεντρωμένο στις περιφέρειες της Σκωτίας).

Το υπερδεξιό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ προβλέπεται να κερδίσει μεν το 14% των ψήφων, αλλά μόνο τρεις από τις αμιγώς μονοεδρικές περιφέρειες της χώρας.

Η δημοσκόπηση έγινε κατά τις πρώτες τρεις εβδομάδες του Ιουνίου σε δείγμα σχεδόν 19.000 πολιτών.

