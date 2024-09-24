Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το όραμά του για το πώς θέλει να κτίσει «μια νέα Βρετανία» θα παρουσιάσει ο σερ Κιρ Στάρμερ κατά την απογευματινή ομιλία του στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ.

Μετά από την κριτική που του έχει ασκηθεί περί πεσιμιστικού τόνου και συνεχών αναφορών στα προβλήματα που κληρονόμησε από τους Συντηρητικούς, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εμφανιστεί πιο αισιόδοξος, λέγοντας χαρακτηριστικά στους συνέδρους πως «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ».

Θα συμπληρώσει, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να προσφέρει ψευδείς ελπίδες και ότι η «εθνική ανανέωση» που οραματίζεται απαιτεί «κοινό αγώνα» και «δύσκολες επιλογές», όπως αυτές που έχει προαναγγείλει ότι θα περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός που θα παρουσιαστεί στις 30 Οκτωβρίου.

Θα σημειώσει ότι το όραμά του περιλαμβάνει ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη, μικρότερες λίστες αναμονής στα νοσοκομεία και ασφαλέστερους δρόμους.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να δεσμευθεί για την πάταξη όσων διεκδικούν κρατικά επιδόματα που δεν δικαιούνται, για τη μείωση της μετανάστευσης με εκπαίδευση Βρετανών για την κάλυψη θέσεων εργασίας και για κατάθεση νομοσχεδίου που θα υποχρεώνει τους κρατικούς αξιωματούχους να μη συγκαλύπτουν σκάνδαλα.

Ο κ. Στάρμερ θα αναγνωρίσει πως πολλοί ψηφοφόροι στήριξαν τους Εργατικούς λόγω απογοήτευσης με τους Τόρις και για το λόγο αυτό η κυβέρνησή του οφείλει να τους πείσει με «αποφασιστικά» μέτρα.

Πηγή: skai.gr

