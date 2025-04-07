Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Βρετανία θα στηρίξει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 3 Απριλίου επέβαλε δασμό 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τους δασμούς ως «τεράστια πρόκληση», ενώ δήλωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο «θα παλέψει για την καλύτερη συμφωνία με τις ΗΠΑ». Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα συνεργαστεί επίσης με βασικούς εταίρους για να μειωθούν τα εμπόδια στο εμπόριο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ μόνο εάν είναι προς το συμφέρον της χώρας. Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές σε σχέση με το μέλλον του εργοστασίου British Steel στο Scunthorpe, στη βορειοανατολική Αγγλία.

Πηγή: skai.gr

