Ναβάρο: Η ΕΕ να καταργήσει τα μη δασμολογικά εμπόδια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειώσει τα μη δασμολογικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), εάν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία για τη μείωση των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ο εμπορικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο.

«Θα έλεγα στην ΕΕ: όταν κάνετε αυτές τις ανακοινώσεις, θα μπορούσατε να είστε πολύ προσεκτικοί και να μας πείτε ότι σκοπεύετε να μειώσετε τα μη δασμολογικά σας εμπόδια;» δήλωσε ο Ναβάρο στο CNBC.

Μεταξύ άλλων, ο Πίτερ Ναβάρο απέρριψε τις ανησυχίες ότι το σχέδιο του Τραμπ για την αποκατάσταση της αμερικανικής βιομηχανίας μέσω δασμών θα χρειαστεί χρόνια για να αποδώσει, αν αποδώσει ποτέ.

«Μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε εργοστάσια ανταλλακτικών αυτοκινήτων που είναι ακόμα εκεί, και δεν θα πάρει πολύ χρόνο», δήλωσε ο Ναβάρο στο CNBC.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, λέγοντας ότι κατάφερε να εξασφαλίσει προστατευτικό εξοπλισμό γρηγορότερα από το αναμενόμενο στην αρχή της πανδημίας Covid-19.

«Οπότε μην μου λέτε ότι η Αμερική δεν έχει τα μέσα να κινητοποιηθεί και να κάνει πράγματα», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

