Στάρμερ: Το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει στην ίδια και τη Δανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η Δανία έχει δίκιο να απορρίπτει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να μιλούν για κατάληψη του νησιού, ο Στάρμερ απάντησε καταφατικά. «Η Γροιλανδία και το Βασίλειο της Δανίας θα αποφασίσουν για το μέλλον της Γροιλανδίας, και μόνο αυτοί. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Στάρμερ υπενθύμισε ότι η Δανία είναι στενός σύμμαχος της Βρετανίας στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Κατέληξε επαναλαμβάνοντας ότι είναι πολύ σημαντικό το μέλλον της Γροιλανδίας να παραμείνει στα χέρια των δικών της ανθρώπων και του Βασιλείου της Δανίας.

Πηγή: skai.gr

