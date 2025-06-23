Στάρμερ: Συμφωνία Βρετανίας-Ουκρανίας για κοινή παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε συμφωνία βιομηχανικής στρατιωτικής κοινής παραγωγής με την Ουκρανία, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο τη Δευτέρα.

«Είμαι πραγματικά υπερήφανος που μπορούμε να ανακοινώσουμε μια συμφωνία στρατιωτικής κοινής παραγωγής, την πρώτη του είδους της μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα προόδου σε αυτά που μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε», δήλωσε ο Στάρμερ.



