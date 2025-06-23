Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα υποσχέθηκε σήμερα ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην "ειδεχθή" επίθεση εναντίον εκκλησίας στη Δαμασκό, κατά την οποία τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή.

Οι συριακές Αρχές κατηγόρησαν ένα μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ότι είναι ο δράστης της επίθεσης αυτοκτονίας κατά της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, στη συνοικία Ντουέιλα της Δαμασκού.

"Εργαζόμαστε νυχθημερόν για να συλλάβουμε όλους αυτούς που συμμετείχαν ή σχεδίασαν αυτό το ειδεχθές έγκλημα, και να τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη ώστε να λάβουν την ποινή που τους αξίζει", δήλωσε σε ανακοίνωσε ο Σάρα.

Η επίθεση που είχε στόχο "αθώους που βρίσκονταν σε ασφάλεια μέσα σε ιερούς χώρους μάς υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της αλληλεγγύης και της ενότητας - κυβέρνηση και λαός - απέναντι σε οτιδήποτε απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της πατρίδας μας", πρόσθεσε.

Η επίθεση αυτή, η οποία καταδικάστηκε από πολλές χώρες και τον ΟΗΕ, είναι η πρώτη του είδους που σημειώνεται μετά την πτώση τον Δεκέμβριο του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ένας συνασπισμός φατριών ισλαμιστών ανταρτών του οποίου ηγείτο ο Σάρα.

Κατά τη διάρκεια περίπου 14 χρόνων εμφυλίου πολέμου στη Συρία, εκκλησίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές και επιθέσεις σημειώθηκαν κοντά σε χριστιανικούς χώρους λατρείας αλλά δεν είχε γίνει καμιά επίθεση αυτοκτονίας μέσα σε εκκλησία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ασφάλεια παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις συριακές αρχές, που έχουν κληθεί από τη διεθνή κοινότητα να προστατέψουν τις μειονότητες και να τις συμπεριλάβουν στη διαδικασία της πολιτικής μετάβασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

