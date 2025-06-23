Τραμπ σε Μεντβέντεφ: «Η λέξη πυρηνικά δεν λέγεται ελαφρά τη καρδία»

Με μια φορτισμένη ανάρτηση, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε τις δηλώσεις του Αντιπρόεδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στις οποίες έκανε αναφορά σε πιθανή μεταφορά πυρηνικών κεφαλών στο Ιράν από τη Ρωσία ή άλλες χώρες.

Ο Τραμπ ζήτησε άμεση επιβεβαίωση των δηλώσεων, επισημαίνοντας ότι η λέξη «πυρηνικά» («N word», όπως τη χαρακτήρισε) δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ελαφρά τη καρδία.

«Αν όντως το είπε, ενημερώστε με ΑΜΕΣΩΣ», έγραψε ο Τραμπ, ενώ συμπλήρωσε αιχμηρά: «Υποθέτω ότι για αυτό ο Πούτιν είναι “το Αφεντικό”».

Παράλληλα, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πυρηνικά υποβρύχια, τα οποία χαρακτήρισε «20 χρόνια μπροστά από τον ανταγωνισμό». Όπως ανέφερε, ένα αμερικανικό υποβρύχιο εκτόξευσε πρόσφατα 30 πυραύλους Tomahawk, «όλοι εκ των οποίων πέτυχαν τον στόχο τους».

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε, επίσης, τους Αμερικανούς πιλότους και το πλήρωμα του υποβρυχίου για τις επιδόσεις τους, απονέμοντας τα εύσημα στο «πιο ισχυρό και θανατηφόρο οπλικό σύστημα που έχει κατασκευαστεί ποτέ».

Η ανάρτηση εντάσσεται σε ένα κλίμα αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και στις σχέσεις Δύσης–Ρωσίας, σε μια περίοδο όπου οι δηλώσεις και τα σήματα στρατηγικής αποτροπής αποκτούν αυξημένο βάρος.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Άκουσα τον πρώην πρόεδρο Μεντβέντεφ, από τη Ρωσία, να λέει αδιάφορα τη λέξη "Ν" (Πυρηνικά!) και να λέει ότι αυτός και άλλες χώρες θα προμηθεύσουν πυρηνικές κεφαλές στο Ιράν; Το είπε πραγματικά αυτό ή είναι απλώς αποκύημα της φαντασίας μου; Αν το είπε αυτό, και, αν επιβεβαιωθεί, παρακαλώ ενημερώστε με ΑΜΕΣΩΣ. Η λέξη "Ν" δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο αδιάφορα. Υποθέτω ότι γι' αυτό ο Πούτιν είναι "ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ". Παρεμπιπτόντως, αν κάποιος πιστεύει ότι το «υλικό» μας ήταν εξαιρετικό το Σαββατοκύριακο, μακράν ο ισχυρότερος και καλύτερος εξοπλισμός που έχουμε, 20 χρόνια προηγμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, είναι τα πυρηνικά μας υποβρύχια. Είναι τα πιο ισχυρά και θανατηφόρα όπλα που κατασκευάστηκαν ποτέ, και μόλις εκτόξευσαν τα 30 Tomahawk - Και τα 30 πέτυχαν τέλεια. Έτσι, εκτός από τους σπουδαίους πιλότους μαχητικών μας, ευχαριστώ τον καπετάνιο και το πλήρωμα!».

Πηγή: skai.gr

