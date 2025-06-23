Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στην Βρετανία για συνομιλίες σχετικά με την άμυνα της Ουκρανίας και την άσκηση επιπρόσθετης πίεσης προς τη Ρωσία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας.

«Θα διαπραγματευτούμε επίσης νέα και ισχυρά βήματα για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία σχετικά με αυτόν τον πόλεμο και για τον τερματισμό των επιθέσεων», έγραψε νωρίτερα ο Ζελένσκι στο Χ έπειτα από μια φονική ρωσική επίθεση στο Κίεβο, με τουλάχιστον 7 νεκρούς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο, τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τους προέδρους και των δύο σωμάτων της βουλής, είπε ο εκπρόσωπός του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος θα απευθυνθεί σε Ουκρανούς στρατιώτες που εκπαιδεύονται στη Βρετανία και σε εκπροσώπους think-tanks.

«Ο βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ανακοινώνοντας την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία πραγματοποιείται την παραμονή της έναρξης της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τους συμμάχους του για το θέμα της «άμυνας» της χώρας του.

Η επίσκεψη αυτή, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί από το Κίεβο, έρχεται μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον οκτώ νεκρούς στην ουκρανική πρωτεύουσα και την γύρω περιοχή, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο διπλωματικό μέτωπο, οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, παρά τις πιέσεις της Ουάσιγκτον, περισσότερα από τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Την περασμένη εβδομάδα, μια πηγή εντός της ουκρανικής προεδρίας δήλωσε στο AFP ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «σχεδιάζει» να ταξιδέψει στη Χάγη, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί την ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη και την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

