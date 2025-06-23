Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,93% στο κλείσιμο- Ψύχραιμες οι αγορές στο Μεσανατολικό

Με κέρδη έκλεισαν τελικώς οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, παρά τις αρχικές ελεγχόμενες πιέσεις, κόντρα στις αρνητικές εκτιμήσεις που δημιούργησαν οι χθεσινές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές παρουσιάζονται έως τώρα ψύχραιμες, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για πανικό και sell off στις μετοχές, μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή με την εμπλοκή των ΗΠΑ.

Οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στην πορεία των τιμών του πετρελαίου, το ράλι των οποίων «σβήνει», αν και υπάρχει ανησυχία για κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, καθώς μία τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου ακόμη και κοντά στα 120 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank, του ΟΛΠ και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.818,82 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,93%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.784,28 μονάδες (-0,99%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 146,73 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.260.300 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+4,62%), του ΟΛΠ (+3,26%), της Πειραιώς (+2,75%), της Τιτάν (+2,51%), της Eurobank (+1,94%), της Elvalhalcor (+1,73%) και των ΕΛΠΕ (+1,53%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-1,77%), της Coca Cola HBC (-1,18%), του ΟΤΕ (-0,93%) και της Lamda Development (-0,82%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 12.208.528 και 4.318.067 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 33,68 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 25,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 40 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Flexopack (+5,84%) και Alpha Bank (+4,62%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-5,79%) και ΕΧΑΕ (-3,44%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,1500 +0,19%

OPTIMA:19,2600 +0,94%

ΤΙΤΑΝ: 38,8500 +2,51%

ALPHA BANK: 2,8560 +4,62%

AEGEAN AIRLINES: 11,3000 -0,70%

VIOHALCO: 5,4400 +0,55%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,2800 +0,73%

ΔΑΑ:9,7200 -1,77%

ΔΕΗ: 13,1300 -0,45%

COCA COLA HBC:45,1600 -1,18%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,0000 +0,33%

ΕΛΠΕ: 7,9800 +1,53%

ELVALHALCOR: 2,3500 +1,73%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,8300 +0,28%

ΕΥΔΑΠ: 5,6700 +0,71%

EUROBANK: 2,7830 +1,94%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0200 -0,82%

MOTOR OIL: 24,7000 +0,98%

JUMBO: 27,5800 +0,44%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:43,9800 +0,87%

ΟΛΠ:44,4000 +3,26%

ΟΠΑΠ: 18,9400 +1,12%

ΟΤΕ: 16,0400 -0,93%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,6000 +2,75%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6000 -0,63%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

