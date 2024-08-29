Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς δηλώνουν πλέον ότι έχουν αρνητική άποψη για τη νέα κυβέρνηση της χώρας τους υπό τον σερ Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov, το 51% των ερωτηθέντων έχει αρνητική άποψη για την κυβέρνηση στις οκτώ εβδομάδες από την αλλαγή στην εξουσία. Πρόκειται για ποσοστό αυξημένο κατά περίπου 20% σε έναν μήνα.

Θετική άποψη έχει πλέον το 23% έναντι 29% προ μηνός.

Παράλληλη μέτρηση από την εταιρεία Ipsos δείχνει πως πλέον το 75% των Βρετανών θεωρεί ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να κληθεί να καταβάλει υψηλότερους φόρους. Το αντίστοιχο ποσοστό τον Μάιο ήταν 56%.

Οι μετρήσεις έρχονται μετά από τα εκτεταμένα επεισόδια σε πολλές περιοχές της Βρετανίας στον απόηχο της δολοφονίας τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ και μετά τις υπόνοιες της κυβέρνησης περί αυξήσεων φόρων λόγω δημοσιονομικής «μαύρης τρύπας» που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση.

Πάντως, το 56% θεωρεί πως οι συνθήκες που κληρονόμησαν οι Εργατικοί από τους Συντηρητικούς είναι οι χειρότερες από τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η προσωπική δημοφιλία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έχει πέσει στο -16 από το +6 στις αρχές του τρέχοντος μήνα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της δεξαμενής σκέψης More in Common.

Πηγή: skai.gr

