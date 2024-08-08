Ο Κιρ Στάρμερ: Οχι χαλάρωση στις προσπάθειες κατά της ρατσιστικής βίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε σήμερα να μην χαλαρώσουν οι προσπάθειες κατά της ακροδεξιάς βίας που συγκλονίζει το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και μία εβδομάδα, την επομένη μιας 'εντυπωσιακής' ηρεμίας όπου τον τόνο έδωσαν ειρηνικές αντιρατσιστικές διαδηλώσεις.

Εκεί όπου οι δυνάμεις της τάξης φοβόντουσαν δεκάδες νέες συγκεντρώσεις κατά των μεταναστών και βίαια επεισόδια χθες, Τετάρτη, το βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πολλές πόλεις προκειμένου να εκφράσουν την εναντίωσή τους στον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία.

"Είναι σημαντικό να μην χαλαρώσουμε" τις προσπάθειες, δήλωσε ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης που θα προεδρεύσει αργότερα σήμερα μιας νέας σύσκεψης με υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας.

Μπορεί η χθεσινή νύχτα να πέρασε "πολύ καλύτερα από ό,τι αναμενόταν", όμως "δεν θα εγκαταλείψουμε τις προσπάθειές μας", συνέχισε, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα μετά την επίσκεψή του σε ένα τζαμί στο Σόλιχαλ (κεντρική Αγγλία).

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Χαν ευχαρίστησε με μήνυμα στην πλατφόρμα X όσους διαδήλωσαν ειρηνικά για να καταδείξουν πως η πρωτεύουσα είναι "ενωμένη απέναντι στον ρατσισμό και στην ισλαμοφοβία", καθώς και τους "ηρωικούς" αστυνομικούς "που εργάζονται μέρα και νύχτα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Λονδρέζων".

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου Μαρκ Ρόουλι δήλωσε από την πλευρά του "πραγματικά χαρούμενος με τον τρόπο που εκτυλίχθηκαν τα πράγματα" χάρη στην ανάπτυξη της αστυνομίας και στους κατοίκους.

Χαιρέτισε, ενώπιον των δημοσιογράφων, την "επίδειξη ενότητας", παρότι σε "ορισμένα μέρη τοπικοί παραβάτες του νόμου ήρθαν" για να επιδοθούν σε "αντικοινωνικές ενέργειες".

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των επεισοδίων και σε βάρος περισσότερων από 120 από αυτούς έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στην Αγγλία και στην Ουαλία, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Οι πρώτες καταδίκες, που φθάνουν μέχρι τα τρία έτη φυλάκισης, άρχισαν να πέφτουν από χθες.

Σήμερα, δύο άνδρες που συνελήφθησαν στη διάρκεια επεισοδίων την περασμένη εβδομάδα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση δύο ετών και οκτώ μηνών.

Εδώ και μία εβδομάδα, σκηνές ρατσιστικής βίας διαδραματίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη διάδοση πληροφοριών που διαψεύστηκαν εν μέρει για το προφίλ του υποτιθέμενου δράστη μιας επίθεσης με μαχαίρι στην διάρκεια μαθήματος χορού, όπου τρία μικρά κορίτσια ηλικίας από έξι έως εννέα ετών σκοτώθηκαν στο Σάουθπορτ (δυτική Αγγλία).

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μουσουλμάνος αιτών άσυλο. Στην πραγματικότητα γεννήθηκε στο Κάρντιφ, στην Ουαλία, και η οικογένειά του, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, κατάγεται από τη Ρουάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

