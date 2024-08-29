Γιατί μετανάστες ψηφίζουν την ξενοφοβική AfD

Ένα περιστατικό που συμβαίνει συχνά στα τρένα. Κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο ελεγκτής ζήτησε από όλους τους επιβάτες να δείξουν το εισιτήριό τους. Μόνο η Νουρ Αλ Ζούμπι ήταν υποχρεωμένη να δείξει και την ταυτότητά της. Διαφορετικά όπως είπε ο ελεγκτής θα καλούσε αμέσως την αστυνομία. Τέτοιου είδους περιστατικά είναι συνηθισμένα για τη Νουρ Αλ Ζούμπι, η οποία γεννήθηκε στη Συρία και εργάζεται ως σύμβουλος στο Συμβούλιο Προσφύγων της Θουριγγίας.



«Υπάρχει αυτός ο καθημερινός ρατσισμός», λέει σε συνέντευξή της στην Deutsche Welle. «Αλλά μετά από έξι χρόνια στη Γκέρα, το έχω συνηθίσει και κυρίως ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω».



Η Αλ Ζούμπι δεν πρόκειται να φύγει από την πόλη ακόμη κι αν το AfD, το οποίο η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος έχει χαρακτηρίσει ως ακροδεξιό, κερδίσει τις εκλογές στο κρατίδιο της Θουριγγίας. Η Θουριγγία είναι το σπίτι της, εξηγεί η κοινωνική λειτουργός, η οποία το 2020 έλαβε το βραβείο ένταξης από την πόλη των 95.000 κατοίκων για μια εφημερίδα που έφτιαξε με πρόσφυγες.

Πολλοί Γερμανοί έχουν γυρίσει την πλάτη στο AfD

Μετά το περιστατικό στο τρένο, δύο ηλικιωμένες γυναίκες της έδωσαν κουράγιο και ίσως γι' αυτό θέλει να μείνει. «Ο αριθμός των ψηφοφόρων του AfD έχει αυξηθεί, αλλά έχει αυξηθεί παράλληλα και ο αριθμός των Γερμανών που στηρίζουν μια κουλτούρα φιλοξενίας», λέει.



Ωστόσο γνωρίζει και ανθρώπους που σκέφτονταν να φύγουν από τη Θουριγγία εάν το AfD κερδίσει τις εκλογές. «Όμως δεν έχουν όλοι οι μετανάστες στη Θουριγγία την δυνατότητα να φύγουν. Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο είναι υποχρεωμένοι να μείνουν στη Θουριγγία για τρία χρόνια λόγω των κανόνων όσον αφορά την παραμονή».



Το κλίμα κατά των μεταναστών γίνεται όλο και πιο βαρύ κυρίως μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Ζόλινγκεν που άφησε πίσω της τρεις νεκρούς.



Ενώ είναι πάντως πολλοί οι μετανάστες που ανησυχούν για μια εκλογική νίκη του AfD στη Θουριγγία και τηΣαξονία , υπάρχουν άλλοι που είναι αποφασισμένοι να ψηφίσουν υπέρ του ακροδεξιού κόμματος. Πώς γίνεται όμως αυτό;

Οι μετανάστες ως λαϊκή βάση …

Το AfD έχει στο στόχαστρο ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους του Ερντογάν και τους Γερμανούς από τη Ρωσία, όπως λέει στην DW ο Οτσγκιούρ Εζβατάν, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου:



« Το μήνυμα είναι να «πιάσεις» τους ανθρώπους όσον αφορά την εθνική τους περηφάνεια. Ένα βίντεο υπέρ του Ερντογάν, για παράδειγμα, έχει συναισθηματική απήχηση σε ανθρώπους με καταγωγή από την Τουρκία. Όσο για τους Ρωσογερμανούς το αφήγημα είναι ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τη γλώσσα τους, ότι τους ζητήθηκε να μάθουν σωστά γερμανικά όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ότι είναι αόρατοι εδώ και ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τα πάντα πριν από 30 χρόνια».



Το αφήγημα λοιπόν του AfD στους μετανάστες ψηφοφόρους είναι ότι ‘έπρεπε να δουλέψεις σκληρά για τα πάντα τότε, αλλά τώρα όλα δίνονται στους νέους πρόσφυγες’. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν αντέχει σε κανέναν λογικό έλεγχο αλλά είναι «αλήθειες» που διαδίδονται ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Tiktok. Ο υπολογισμός είναι απλός. Μόνο με ψήφους ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο μπορεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία να γίνει λαϊκό κόμμα, σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα.



"Το AfD έμαθε να επικοινωνεί στις νέες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με στοχευμένο τρόπο. Το κόμμα έχει κατανοήσει πολύ καλά ότι ο αλγόριθμος επιτρέπει τη διάδοση σχεδόν αντιφατικών θέσεων στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και κυρίως τα αντιδημοκρατικά κόμματα έχουν ένα πλεονέκτημα. Το γρήγορο και εσφαλμένο περιεχόμενο έχει μεγαλύτερη πιθανότητα διάδοσης».



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

