Τα μέλη του βρετανικού Εργατικού Κόμματος κατάφεραν σήμερα πλήγμα στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ψηφίζοντας υπέρ της αποκατάστασης του επιδόματος θέρμανσης για εκατομμύρια συνταξιούχους, που αποφάσισε να καταργήσει η νέα κυβέρνηση.

Το θέμα βάρυνε στο ετήσιο συνέδριο των Εργατικών που διεξάγεται από την Κυριακή στο Λίβερπουλ, το πρώτο μετά την επιστροφή των Εργατικών στην εξουσία μετά τη νίκη τους στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Ιουλίου.

Και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για την κυβέρνηση, παραμένει ευαίσθητο για τον Κιρ Στάρμερ που έχει υποσχεθεί ότι δεν θα ακολουθήσει πολιτική λιτότητας.

Η νέα κυβέρνηση αποφάσισε πως αυτά τα επιδόματα, που καταβάλλονται τον χειμώνα, θα κατευθύνονται πλέον μόνο στους πιο φτωχούς συνταξιούχους.

Δικαιολόγησε την απόφασή του επικαλούμενος δημοσιονομικούς περιορισμούς, όμως προκάλεσε μύδρους εκ μέρους των συνδικάτων και της αντιπολίτευσης, που τον κατηγόρησαν ότι φτωχοποιεί τους ηλικιωμένους καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Χθες, Τρίτη, κατά την ομιλία του στο Λίβερπουλ, ο Κιρ Στάρμερ είπε πως θα λάβει αυτή τη "μη δημοφιλή" απόφαση.

Με την ευκαιρία του συνεδρίου των Εργατικών, στη διάρκεια του οποίου τα μέλη μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους για τις θέσεις που προτείνει το κόμμα, δύο συνδικάτα κατέθεσαν πρόταση --συμβολικής μόνο εμβέλειας-- ζητώντας την αποκατάστασή του.

Επρόκειτο αρχικά να συζητηθεί τη Δευτέρα, όπως η εξέτασή του μετατέθηκε από τη διεύθυνση του κόμματος για σήμερα, τελευταία ημέρα του συνεδρίου, όταν πολλά μέλη έχουν ήδη φύγει, προκαλώντας την οργή των υποστηρικτών της, μεταξύ των οποίων το συνδικάτο Unite.

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, σύνεδροι συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας "Να σώσουμε το επίδομα θέρμανσης" κοντά στον πάγκο της Unite.

"Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει (...) πώς η νέα Εργατική κυβέρνησή μας μπορεί να καταργεί το επίδομα θέρμανσης για τους συνταξιούχους, χωρίς να πειράζει τους πολύ πλούσιους. Δεν είναι γι΄αυ΄τό που ψήφισε ο κόσμος. Είναι η χειρότερη απόφαση και πρέπει να ακυρωθεί", είχε δηλώσει από το βήμα ο Σάρον Γκρέιαμ, γενική γραμματέας του συνδικάτου.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, που διεξήχθη δι' ανατάσεως της χειρός, προκάλεσε το ξέσπασμα χειροκροτημάτων στη μεγάλη αίθουσα του συνεδρίου.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε μετά τη διαβούλευση πως η κυβέρνηση "θα λάβει δύσκολες αποφάσεις" λέγοντας πως εξελέγη στη βάση ενός προγράμματος "σεβασμού των δημοσιονομικών κανόνων και οικονομικής μεγέθυνσης".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

