Ένας άνδρας 55 ετών σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν από την επίθεση ουκρανικού drone στη Ζαπορίζια, όπως δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός στρατιωτικός διοικητής Ιβάν Φιόντοροφ.

Ο Φιόντοροφ δεν έδωσε καμία πληροφορία για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (Drones) και οκτώ πυραύλους, στις επιθέσεις της στην Ουκρανία.

Τα περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι μισοί πύραυλοι αναχαιτίσθηκαν, αναφέρει στην ανακοίνωση της η Πολεμική Αεροπορία.

Η στρατιωτική διοίκηση στην βορειοανατολική περιοχή Σούμι ανέφερε επίσης στο κανάλι της στο Telegram ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων.

Νωρίτερα, η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έριξε πυρομαχικό στην επικράτεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια αν και δεν υπήρξαν ζημιές, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αναφορά.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και βίντεο από το διαδίκτυο αναφέρουν ότι το χτύπημα είχε στόχο ρωσική στρατιωτική μονάδα.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων από τον Μάρτιο του 2022, και βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: skai.gr

