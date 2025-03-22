Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο απεσταλμένος του Τραμπ λέει ότι το Κίεβο «συμφώνησε» σε εκλογές

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, υποστήριξε ότι το Κίεβο «συμφώνησε» να διοργανώσει προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, χωρίς να παράσχει λεπτομέρειες ή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του.



Σε συνέντευξή του στον συντηρητικό πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, που μεταδόθηκε αργά την Παρασκευή, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι «θα υπάρξουν εκλογές στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι η ηγεσία της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας «έχει συμφωνήσει σε αυτό».

Πηγή: skai.gr

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την πίεση για να αναγκάσει την Ουκρανία να οργανώσει εκλογές εν καιρώ πολέμου, κάτι πουΟ Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως «δικτάτορα χωρίς εκλογές» — ένας ισχυρισμός που ευθυγραμμίζεται με αφηγήσεις που υποστηρίζονται της Μόσχας με στόχο την υπονομεύσουν τη νομιμότητα της ηγεσίας της Ουκρανίας.Οι επικριτές λένε ότι οι εκλογές εν καιρώ πολέμου θα εκθέσουν την Ουκρανία στις τακτικές αποσταθεροποίησης της Ρωσίας, και θα ήταν ένας εφιάλτης διοικητικής μέριμνας, σε μια χώρα που υπερασπίζεται τον εαυτό της από μια ολοκληρωτική εισβολή.Στην ίδια συνέντευξη, ο Γουίτκοφ αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα ένταξης της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, στην οποία η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά.«Εάν πρόκειται να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, η ΟυκρανίαΝομίζω ότι αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό» ξεκαθάρισε ο Γουίτκοφ.Αλλά ο απεσταλμένος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να επωφεληθεί από παρόμοιες εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρονται στα κράτη του ΝΑΤΟ βάσει της ρήτρας συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5 της συμμαχίας, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της υποχρεούνται να παρέχουν βοήθεια σε περίπτωση που ένα από αυτά δέχεται επίθεση.«Νομίζω ότι είναι ανοιχτό προς συζήτηση», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

