Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πάπα Φραγκίσκο είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να του εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, λέγοντας ότι υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης και της ανεκτικότητας χλευάστηκαν οι θρησκευτικές και ηθικές αξίες, προσβάλλοντας όχι μόνο τους χριστιανούς, αλλά και τους μουσουλμάνους.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη συνομιλία του με τον Ποντίφικα, αναφέρθηκε και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν μετατραπεί σε γενοκτονία υπό την ανοχή ορισμένων χωρών.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται: «Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι ανήθικες εκδηλώσεις κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού προκάλεσαν οργή και αντιδράσεις. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης και της ανεκτικότητας, καταπατήθηκε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χλευάστηκαν οι θρησκευτικές και ηθικές αξίες, ότι αυτό προσέβαλε τόσο τους μουσουλμάνους όσο και τον χριστιανικό κόσμο και ότι ο ίδιος πιστεύει πως είναι απαραίτητο να υψωθεί ενιαία φωνή και να επιδειχθεί κοινή στάση απέναντί σε όλα αυτά. Ο πρόεδρος Ερντογάν επεσήμανε επίσης το γεγονός ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι διοργανώνονται με στόχο την ένωση των λαών, αμφισβητούνται οι θρησκευτικές αξίες και γίνεται διαστρεβλωμένη προπαγάνδα, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την ηθική παρακμή στην οποία έχει περιπέσει ο κόσμος».

Ερντογάν για Μεσανατολικό

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Γάζα και τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Πάπα Φραγκίσκο, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ότι «οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν μετατραπεί σε γενοκτονία, ότι υπάρχει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί τις σφαγές του υπό τη διπλωματική, οικονομική και στρατιωτική ομπρέλα που του παρέχουν ορισμένα κράτη».

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ακόμη ότι η δολοφονία του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και η επίθεση στο Λίβανο απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ αποτελεί απειλή για ολόκληρη την περιοχή, τον κόσμο και την ανθρωπότητα και ότι πρέπει να αναληφθεί δράση ως συμμαχία της ανθρωπότητας χωρίς καθυστέρηση, ιδιαίτερα για να βρουν ειρήνη οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί που ζουν στην Παλαιστίνη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο πρόεδρος Ερντογάν πιστεύει ότι οι επαφές του Πάπα Φραγκίσκου με τις χώρες που υποστηρίζουν το Ισραήλ για να σταματήσουν οι επιθέσεις και να διασφαλιστεί η διαρκής ειρήνη θα είναι επωφελείς, χωρίς να προκαλούν μόνιμη ζημιά στην πολιτική, την ασφάλεια και την κοινωνική δομή της περιοχής και του κόσμου».

Ερντογάν για ΛΟΑΤΚΙ

Υπενθυμίζεται ότι σε ομιλία του ενώπιον κομματικών στελεχών, προχτές Τρίτη, ο Τούρκος πρόεδρος εκφράστηκε με έντονα επιθετικό και απαξιωτικό τρόπο κατά των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, αναφερόμενος στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Όπως είπε, δέχθηκε πρόσκληση από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να παραστεί την τελετή έναρξης, αλλά δεν πήγε τελικά με προτροπή της 13χρονης εγγονής του που τον προειδοποίησε ότι στο πρόγραμμα υπάρχει εκδήλωση από άτομα ΛΟΑΤΚΙ, δείχνοντάς του εικόνες από το Instagram.

«Αυτό που επιδιώκεται να γίνει στο Παρίσι είναι ένα σχέδιο για να φέρει τον άνθρωπο πιο χαμηλά και από τα ζώα» είπε χαρακτηριστικά και ισχυρίστηκε ότι «το λόμπι των ΛΟΑΤΚΙ κρατάει όμηρο της Δύση» και «η ανηθικότητα που στήθηκε στα εγκαίνια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 αποκάλυψε για άλλη μια φορά τις διαστάσεις της απειλής που αντιμετωπίζουμε». Είπε ακόμη ότι «η διαβόητη σκηνή στο Παρίσι προσέβαλε όχι μόνο τον καθολικό κόσμο, όχι μόνο τον χριστιανικό κόσμο, αλλά εξίσου και εμάς».

Στην ομιλία του αυτή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε προαναγγείλει ότι θα επικοινωνήσει για αυτό το θέμα με τον Πάπα Φραγκίσκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

