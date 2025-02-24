Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συμφώνησαν να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μήνυμα σχετικά με την Ουκρανία, όταν συναντηθούν αυτή την εβδομάδα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times.

Οι δύο ηγέτες συντόνισαν την προσέγγισή τους με στόχο να επηρεάσουν το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Σε κοινή τους δήλωση, τόνισαν ότι «η παγκόσμια ασφάλεια αντιμετωπίζει μια κρίσιμη στιγμή», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σταθερότητα και διεθνή συνεργασία.

Ο Κιρ Στάρμερ πρόκειται να συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει προηγουμένως ξεχωριστές συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο τη Δευτέρα. Σύμφωνα με ανώτερες διπλωματικές πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα, οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες θα προσπαθήσουν να πείσουν τον Τραμπ να μην επιδιώξει διμερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.



Πηγή: skai.gr

