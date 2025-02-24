Βατικανό: Η νύχτα κύλησε ήρεμα - Ο πάπας Φραγκίσκος ξεκουράζεται

Η αίθουσα Τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε πως «η νύχτα κύλησε ήρεμα» και ότι «ο πάπας Φραγκίσκος ξεκουράζεται», που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν υπήρξαν νέες αναπνευστικές κρίσεις.

Σήμερα, μέσω εργαστηριακών εξετάσεων, αναμένεται να διαπιστωθεί αν οι φαρμακευτικές αγωγές, που χορηγούνται στον ποντίφικα, είναι αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση της διπλής πνευμονίας που του έχει διαγνωστεί.

Με δηλώσεις τους στον ιταλικό Τύπο, παράλληλα, ειδικοί τονίζουν κατά τη σημερινή, 10η ημέρα νοσηλείας του πάπα ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ελαφράς νεφρικής ανεπάρκειας η οποία προέκυψε χθες, Κυριακή.

Χθες βράδυ, τέλος, σε εκκλησίες μεγάλων ιταλικών πόλεων - αρχίζοντας από τη Ρώμη και την Μπολόνια- οι πιστοί προσευχήθηκαν υπέρ της ίασης του Φραγκίσκου και της επιστροφής του στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, στο Βατικανό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

