Το Πεντάγωνο και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ, ανάμεσα στις οποίες το FBI, κάλεσαν τους εργαζόμενούς τους να μην απαντήσουν στο μέιλ με το οποίο ο Ίλον Μασκ τους ζητούσε να καταγράψουν τις δραστηριότητές τους της προηγούμενης εβδομάδας, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν τη δουλειά τους.

Η αντίδραση των επικεφαλής πολλών υπηρεσιών – στις οποίες έχουν αναλάβει θέσεις- κλειδιά πιστοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ-- αποτελεί παραφωνία και εγείρει ερωτήματα για το περιθώριο ελιγμών του Μασκ.

Ο Τραμπ ζήτησε από τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX να φανεί «πιο επιθετικός» στην αποστολή του να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, με αποτέλεσμα ο Μασκ να ανακοινώσει το Σάββατο ότι θα ζητήσει από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να αναφέρουν τι έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως έγραψε στο Χ. Στην ίδια ανάρτηση ο Μασκ είχε προσθέσει ότι «η απουσία απάντησης θα θεωρηθεί παραίτηση».

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.



Failure to respond will be taken as a resignation. — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

«Το υπουργείο Άμυνας είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού του και θα διεξάγει οποιοδήποτε έλεγχο με βάση τις δικές του διαδικασίες», έγραψε ο Ντάριν Σέλνικ στέλεχος του Πενταγώνου σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Σέλνικ ζήτησε από τους εργαζόμενους στο Πεντάγωνο «προς το παρόν» να μην απαντήσουν στο μέιλ που έστειλε η υπηρεσία αρμόδια για τη διαχείριση των ομοσπονδιακών υπαλλήλων (OPM) με τίτλο: «Τι κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα;».

Σύμφωνα με τους New York Times, το FBI, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ επίσης ζήτησαν από τους εργαζόμενούς τους να μην απαντήσουν.

«Το FBI, μέσω του γραφείου του διευθυντή, είναι αρμόδιο για κάθε διαδικασία αξιολόγησης», έγραψε ο Κας Πατέλ νέος επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας που διορίστηκε από τον Τραμπ.

Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβαν το Σάββατο οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι η OPM τους ζητούσε να απαντήσουν ως σήμερα το βράδυ και να περιγράψουν πέντε εργασίες που ολοκλήρωσαν στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο, στο μέιλ η υπηρεσία τόνιζε ότι οι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να αποκαλύψουν απόρρητες πληροφορίες.

Παρά την απειλή του Μασκ ότι απουσία απάντησης θα θεωρηθεί «παραίτηση», κάτι τέτοιο δεν περιλαμβανόταν στο μέιλ που έλαβαν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι.

Ο Μασκ δέχεται συχνά επικρίσεις για τις μεθόδους του, που θεωρούνται πολύ σκληρές.

«Αν μπορούσα να πω ένα πράγμα στον Ίλον Μασκ, αυτό θα ήταν ‘σας παρακαλώ προσθέστε μια δόση συμπόνιας. Πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους. Πρόκειται για πραγματικές ζωές’», σχολίασε μιλώντας στο CBS ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Γιούτα Τζον Κέρτις.

Η αντίδραση πολλών ομοσπονδιακών υπηρεσιών στο αίτημα του Μασκ εντάσσεται σε ένα πλαίσιο έντασης στο εσωτερικό του ομοσπονδιακού κράτους.

Μέσα σε πέντε εβδομάδες η κυβέρνηση Τραμπ έχει εφαρμόσει σειρά μέτρων, υπό την υποκίνηση του Μασκ, με στόχο την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Χιλιάδες εργαζόμενοι, που βρίσκονταν σε δοκιμαστική περίοδο, απολύθηκαν. Έπειτα από προτροπή της κυβέρνησης να παραιτηθούν με αντάλλαγμα τη διατήρηση του μισθού τους ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, περίπου 75.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι αποχώρησαν από τις θέσεις τους, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Εξάλλου το υπουργείο Άμυνας πρέπει να μειώσει κατά τουλάχιστον 5% τον αριθμό των εργαζομένων του από την επόμενη εβδομάδα.

Χθες Κυριακή ο Μασκ -- στον οποίο ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι χάρισε ένα αλυσοπρίονο αυτή την εβδομάδα, σύμβολο του προγράμματός του περικοπών των δημόσιων δαπανών -- προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις.

«Μεγάλος αριθμός ανθρώπων που υποτίθεται ότι εργάζονται για την κυβέρνηση κάνουν τόσα λίγα που ούτε καν κοιτάνε τα μέιλ τους», έγραψε.

«Σε κάποιες περιπτώσεις πιστεύουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν υπάρχουν πραγματικά ή ότι οι ταυτότητες πεθαμένων χρησιμοποιούνται για την είσπραξη μισθών. Με άλλα λόγια πρόκειται για ξεκάθαρη απάτη», τόνισε, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.