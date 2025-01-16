Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του θα στείλει ένα νέο κινητό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία.

Ο Στάρμερ δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της κοινής του συνέντευξης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι το αμυντικό σύστημα «αναπτύχθηκε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ουκρανίας».

Η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν συμφωνία εταιρικής σχέσης διάρκειας 100 ετών

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν σήμερα συμφωνία ορόσημο εταιρικής σχέσης διάρκειας 100 ετών ορόσημο για να εμβαθύνουν τους δεσμούς ασφαλείας και να ενισχύσουν τις σχέσεις των χωρών τους.

«Η σημερινή είναι πράγματι μια ιστορική μέρα, οι σχέσεις μας είναι πιο στενές όσο ποτέ», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

