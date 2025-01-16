Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σχολείο στην ανατολική Σλοβακία από επίθεση ενός μαθητή με μαχαίρι, όπως μετέδωσε σήμερα το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TA3.

Το σλοβακικό πρακτορείο ειδήσεων TASR ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Σπίσκα Στάρα Βες.

Ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στο σχολείο, μετέδωσε το TA3, προσθέτοντας ότι εκτός από τους δύο επιβεβαιωμένους νεκρούς, ένα ακόμη άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Slovenská policie zadržela studenta podezřelého z útoku ve Spišské Staré Vsi. Podle dostupných informací tam žák zaútočil na učitelku a spolužáky. Nejméně dva lidé podle televize Markíza zemřeli. pic.twitter.com/VOpoABxVsV — ČT24 (@CT24zive) January 16, 2025

Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι συνελήφθη ένας 18χρονος φοιτητής που φέρεται να είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης

Επίσης τα τοπικά μέσα μεταδίδουν, ότι σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, το ένα θύμα είναι μαθητής και το άλλο ο αναπληρωτής διευθυντής του σχολείου.

🇸🇰 Dvě oběti si podle dostupných informací vyžádal čtvrteční útok v budově gymnázia ve východoslovenském městě Spišská Stará Ves v okresu Kežmarok. Další člověk je v kritickém stavu. V budově měl podle policie útočit žák nožem, po útoku se dal na útěk, ale záhy byl zadržen. pic.twitter.com/m9eCwj8yT7 — AKTU.news (@NewsAktu) January 16, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

