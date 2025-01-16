Λογαριασμός
Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία: Τουλάχιστον δύο νεκροί

Το σλοβακικό πρακτορείο ειδήσεων TASR ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Σπίσκα Στάρα Βες - Συνελήφθη 18χρονος ως ύποπτος της αιματηρής επίθεσης

Σλοβακία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σχολείο στην ανατολική Σλοβακία από επίθεση ενός μαθητή με μαχαίρι, όπως μετέδωσε σήμερα το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TA3.

Το σλοβακικό πρακτορείο ειδήσεων TASR ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Σπίσκα Στάρα Βες.

Ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στο σχολείο, μετέδωσε το TA3, προσθέτοντας ότι εκτός από τους δύο επιβεβαιωμένους νεκρούς, ένα ακόμη άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι συνελήφθη ένας 18χρονος φοιτητής που φέρεται να είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης

Επίσης τα τοπικά μέσα μεταδίδουν, ότι σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, το ένα θύμα είναι μαθητής και το άλλο ο αναπληρωτής διευθυντής του σχολείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

