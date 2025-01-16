Η απογοήτευση της Τζιλ Μπάιντεν για την Νάνσι Πελόζι: «Ήμασταν φίλοι για 50 χρόνια»

Λίγο πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν παραχώρησε συνέντευξη στην Washington Post στην οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη ρήξη της σχέσης μεταξύ του συζύγου της, Τζο Μπάιντεν και της Νάνσι Πελόζι μετά την αποχώρηση του προέδρου από την προεδρική κούρσα το 2024.

«Ήμασταν φίλοι για 50 χρόνια », είπε η πρώτη κυρία στη συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. «Ήταν απογοητευτικό.»

Η Πελόζι ήταν μεταξύ των κορυφαίων Δημοκρατικών που εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την ικανότητα του Τζο Μπάιντεν να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου. Καθώς ο Μπάιντεν επέμενε ότι θα παραμείνει στην κούρσα, η δήλωση της Πελόζι σε μια συνέντευξή της τότε είχε αποτελέσει αντικείμενο κριτικής.

«Εναπόκειται στον πρόεδρο να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος. Όλοι τον ενθαρρύνουμε να πάρει αυτή την απόφαση γιατί ο χρόνος είναι λίγος», είχε δηλώσει η Πελόζι στο MSNBC τον περασμένο Ιούλιο.

Η Τζιλ Μπάιντεν αποκάλυψε επίσης δημόσια τη συνομιλία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ όταν οι δυο τους μίλησαν στα εγκαίνια του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων τον περασμένο μήνα.

«Είχα μια καλή συνάντηση με τον σύζυγό σας στο Οβάλ Γραφείο», είπε ο εκλεγμένος πρόεδρος, σύμφωνα με την πρώτη κυρία. «Ναι», απάντησε εκείνη, «γιατί μιλάτε και οι δύο».

Μιλώντας για την περίοδο που ο Τζο Μπάιντεν δεχόταν έντονες πιέσεις να παραιτηθεί από την προεδρική κούρσα, η Τζιλ Μπάιντεν είπε:

«Ας πούμε ότι ήμουν απογοητευμένη με το πώς εξελίχθηκε. Έμαθα πολλά για την ανθρώπινη φύση».

Η Πρώτη Κυρία είπε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο σύζυγός της θα μπορούσε να έχει υπηρετήσει άλλα τέσσερα χρόνια.

«Σίγουρα», είπε «Εννοώ, σήμερα, νομίζω ότι είχε ένα πλήρες πρόγραμμα. Ξεκίνησε από νωρίς με συνεντεύξεις και ενημερώσεις και συνεχίζει».

Η πρώτη κυρία εξέφρασε την ανησυχία της ότι δεν θα πιστώσουν στον Τζο Μπάιντεν ορισμένα από τα επιτεύγματά του, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υποδομές. Αλλά αναγνώρισε επίσης το πόσο περίπλοκο ήταν για τον σύζυγό της να απονέμει χάρη στον γιο τους Χάντερ τις τελευταίες εβδομάδες της προεδρίας του.

«Ο Τζο αγωνίστηκε πραγματικά με αυτή την απόφαση», είπε η Τζιλ Μπάιντεν. «Εννοώ, ξεκινήσαμε - ξεκίνησε από το σημείο όπου είπε ότι δεν επρόκειτο να συγχωρήσει τον Χάντερ. Αλλά μετά νομίζω ότι τα πράγματα άλλαξαν. Οι συνθήκες άλλαξαν και έγινε εμφανές και προφανές ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν επρόκειτο να σταματήσουν».

Καθώς η δουλειά της στον Λευκό Οίκο τελειώνει, η Πρώτη Κυρία είπε: «Ελπίζω οι γυναίκες να με βλέπουν ως αντανάκλαση του εαυτού τους. Ξέρεις, μια μαμά, μια γιαγιά, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια αδερφή, μια φίλη».

«Ελπίζω να θυμούνται τον Τζο ως έναν ισχυρό, συμπονετικό πρόεδρο με ακεραιότητα και χαρακτήρα», είπε. «Δηλαδή, ο χαρακτήρας είναι πραγματικά το παν, έτσι δεν είναι;»

