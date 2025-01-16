Στάρμερ: «Η Βρετανία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την Ουκρανία» - Ακούστηκαν εκρήξεις κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο

Ο σερ Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στο Κίεβο ως πρωθυπουργός, υποσχόμενος να θέσει την Ουκρανία στην «ισχυρότερη δυνατή θέση» το 2025, σύμφωνα με το BBC.

Φτάνοντας το πρωί της Πέμπτης, συνόδευσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να καταθέσει λουλούδια σε έναν τοίχο μνήμης για όσους σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία - λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν θα εγκαταλείψει ποτέ» την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στην Ουκρανία.

Το ταξίδι πραγματοποιείται για να σηματοδοτήσει αυτό που η Downing Street αποκάλεσε «100ετής συμφωνία ορόσημο εταιρικής σχέσης» με την Ουκρανία. Η συμφωνία θα επισημοποιήσει την οικονομική και στρατιωτική στήριξη που έχει ήδη υποσχεθεί στη χώρα.

Σημειώνεται ότι η επίσκεψή του έρχεται λίγες ημέρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο Ζελένσκι επιθυμεί σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας από τους συμμάχους του, φοβούμενος ότι μια νέα αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να αρχίσει να πιέζει την Ουκρανία να συνάψει ειρήνη με τη Ρωσία.

Σε αντίθεση με άλλους πρωθυπουργούς που έσπευσαν στο Κίεβο, ο Στάρμερ άργησε να επισκεφθεί την Ουκρανία, αλλά μετά από έξι μήνες στην εξουσία ήρθε στη χώρα υποσχόμενος μακροπρόθεσμη υποστήριξη ενάντια στην «παράνομη και βάρβαρη εισβολή» της Ρωσίας.

Στο μεταξύ, πολλαπλές εκρήξεις και σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούστηκαν στο Κίεβο λίγο μετά την κατάθεση στεφάνου από τον Βρετανό πρωθυπουργό στην κεντρική πλατεία της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Μιλώντας καθώς ταξίδευε στη χώρα, ο Στάρμερ είπε ότι: «Δεν πρόκειται μόνο για το εδώ και τώρα, αλλά και για μια επένδυση στις δύο χώρες μας για τον επόμενο αιώνα».

«[Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ] Πούτιν φιλοδοξεί να απομακρύνει την Ουκρανία από τους στενότερους εταίρους της, υπήρξε μια μνημειώδης στρατηγική αποτυχία. Αντιθέτως, είμαστε πιο κοντά από ποτέ και αυτή η εταιρική σχέση θα πάει αυτή τη φιλία στο επόμενο επίπεδο», πρόσθεσε.

Λίγο μετά την άφιξή του, ο Στάρμερ επισκέφθηκε ένα νοσοκομείο στο Κίεβο που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων.

Ο ίδιος ξεναγήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου συνάντησε τραυματίες Ουκρανούς σε θάλαμο αποκατάστασης που υποστηρίζεται από τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό. Ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι τραυματισμοί που είδε ήταν «μια ζοφερή υπενθύμιση του βαρέως τιμήματος που πληρώνει η Ουκρανία».

«Μία από τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης ήταν να συσπειρωθεί περαιτέρω το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία είναι «μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ό,τι ήταν ποτέ και πρέπει να σταθούμε πίσω από την Ουκρανία για όσο χρειαστεί». «Δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείψουμε και έχουμε δείξει τον δρόμο», είπε.

Ο εκλεκτός του Τραμπ για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι και οι δύο χώρες θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις για να υπάρξει τέλος στον πόλεμο.

Η ανακοίνωση της Πέμπτης περιλαμβάνει οικονομική βοήθεια, υποστήριξη για την υγειονομική περίθαλψη και αυξημένη στρατιωτική συνεργασία για τη θαλάσσια ασφάλεια και την τεχνολογία των drones. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει προηγουμένως ότι προσβλέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο για βοήθεια στην απόκτηση εγγυήσεων ασφαλείας για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων από τη Ρωσία.

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των επιθυμιών του Ζελένσκι, αλλά η Ουκρανία θέλει επίσης οι σύμμαχοί της να στείλουν ειρηνευτές στη χώρα, αν σταματήσουν οι μάχες, για να περιπολούν στην παρούσα μετωπική γραμμή, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει μια νεκρή ζώνη σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Πριν από την επίσκεψη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτό είναι κάτι που θα συζητήσει με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Το σχέδιο αυτό βασίζεται στη στήριξη ύψους 12,8 δισ. λιρών που έχει ήδη δώσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουκρανία. Η χώρα έχει επίσης ήδη δεσμευτεί να δίνει στη χώρα 3 δισ. στερλίνες σε στρατιωτική βοήθεια κάθε χρόνο για «όσο χρειαστεί».

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία έχει ήδη χρησιμοποιήσει πυραύλους Storm Shadow που προμήθευσε η Βρετανία για να επιτεθεί σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις βαθειά στη Ρωσία.

Η άφιξή τους στα τέλη του περασμένου έτους χαιρετίστηκε από το Κίεβο και καταγγέλθηκε από τη Μόσχα.

Η εταιρική σχέση, που αποτελείται από μια συνθήκη και μια πολιτική δήλωση, πρόκειται να παρουσιαστεί στο βρετανικό Κοινοβούλιο τις επόμενες εβδομάδες Τα σχέδιά της είχαν ξεκινήσει υπό την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση.

Ο Στάρμερ είχε επισκεφθεί στο παρελθόν την Ουκρανία όταν ήταν ηγέτης της αντιπολίτευσης το 2023 και έχει φιλοξενήσει τον Ζελένσκι δύο φορές στην Downing Street από τότε που ανέλαβε την εξουσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.