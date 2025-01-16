Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να υπογράψει μια συμβολική συμφωνία διάρκειας 100 ετών με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την επίσκεψή του σήμερα στην Ουκρανία σύμφωνα με τους Financial Times.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg στο μεταξύ σε ανάλυσή του, από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας, το Ηνωμένο Βασίλειο απέκτησε τη φήμη ενός από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της υποστήριξης της Ουκρανίας. Αλλά επί πρωθυπουργίας του Κιρ Στάρμερ, η κυβέρνηση του Ζελένσκι και οι υποστηρικτές της ανησυχούν όλο και περισσότερο για την πιο επιφυλακτική προσέγγιση της Βρετανίας.

Αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στον Ζελένσκι έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για τον Στάρμερ εδώ και μήνες και πιστεύουν ότι ακολούθησε την πιο επιφυλακτική προσέγγιση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αντί να πιέσει τους συμμάχους να δώσουν στην Ουκρανία αυτό που χρειάζεται για να κερδίσει τον πόλεμο άμεσα.

Με τον Στάρμερ να ταξιδεύει στην Ουκρανία σήμερα, η ομάδα του Ζελένσκι διερωτάται γιατί ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου - που βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερους από έξι μήνες - χρειάστηκε τόσο πολύ χρόνο. Ο προκάτοχός του, Ρίσι Σουνάκ, επισκέφθηκε την Ουκρανία μέσα σε ένα μήνα αφότου έγινε πρωθυπουργός, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον το έκανε λιγότερο από δύο μήνες μετά την εισβολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ένα πιο διστακτικό Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να στερήσει από την Ουκρανία σημαντικό εξοπλισμό και όπλα. Η απόφαση της Βρετανίας να παράσχει άρματα μάχης Challenger στις αρχές του 2023 ώθησε τις ΗΠΑ και τη Γερμανία να ακολουθήσουν. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα προμήθευε την Ουκρανία με Storm Shadows - τους πιο μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους που παρείχε τότε. Η Βρετανία ήταν επίσης η πρώτη που υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με την Ουκρανία.

Ενώ ο Σούνακ και ο Τζόνσον χρησιμοποιούσαν συχνά τις ιδιωτικές συναντήσεις των ηγετών της G7 για να προσπαθήσουν να πείσουν την Ευρώπη και τον Μπάιντεν να παράσχουν περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη και ταχύτερα - και είχαν κάποια περιορισμένη επιτυχία σε αυτό - ως νεοεισερχόμενος στην κυβέρνηση, ο Στάρμερ τείνει να υιοθετεί έναν πιο υποχωρητικό τόνο απέναντι στους Αμερικανούς, δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο Bloomberg.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με την πιο μετρημένη προσέγγιση του Μπάιντεν και ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών, όπως ο Γερμανός Όλαφ Σολτς, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Μια Βρετανία με χαμηλότερο προφίλ κινδυνεύει να παραχωρήσει μεγαλύτερο ρόλο σε ηγέτες όπως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εντός της G7.

Η Βρετανία θεωρείται πλέον «ένας από τους συμμάχους και όχι ο ηγετικός εταίρος μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών στην υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε σε συνέντευξή της η Ορίσια Λουτσέβιτς, επικεφαλής του Φόρουμ για την Ουκρανία στο Chatham House. «Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός άργησε τόσο πολύ να πάει στο Κίεβο είναι από μόνο του ένα μήνυμα ότι δεν είναι η προσωπική του προτεραιότητα και υπήρξε μια ορισμένη απογοήτευση στην Ουκρανία σχετικά με αυτόν τον επιφυλακτικό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στην υποστήριξη της Ουκρανίας».

Ο Στάρμερ θα ελπίζει ότι ένα πακέτο βοήθειας που πρόκειται να ανακοινώσει την Πέμπτη θα ενισχύσει τη φήμη του ως υποστηρικτή της Ουκρανίας. Οι δύο χώρες πρόκειται να υπογράψουν μια 100ετή συμφωνία για την εμβάθυνση των δεσμών ασφαλείας, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας, της θαλάσσιας ασφάλειας και της έρευνας στο διάστημα και τα drones, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Η φιλοδοξία του Πούτιν να αποκόψει την Ουκρανία από τους στενότερους εταίρους της ήταν μια μνημειώδης στρατηγική αποτυχία», ανέφερε ο Στάρμερ στη δήλωσή του. «Αντίθετα, είμαστε πιο κοντά από ποτέ και αυτή η εταιρική σχέση θα πάει αυτή τη φιλία στο επόμενο επίπεδο».

Παρόλα αυτά, ενώ ο Στάρμερ έχει επίσης επιδείξει ηγετική συμπεριφορά πιέζοντας για αυστηρότερες κυρώσεις κατά του σκιώδους στόλου των πλοίων που διακινούν το πετρέλαιο της Ρωσίας, η Ουκρανία ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένη με το πόσο αργά ο πρωθυπουργός της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους storm shadow για να πραγματοποιήσει πλήγματα εντός της Ρωσίας.

Η άδεια αυτή δόθηκε τελικά τον Νοέμβριο, μετά την έγκριση των ΗΠΑ και σε απάντηση στη Ρωσία που ανέπτυξε στρατεύματα της Βόρειας Κορέας στο μέτωπο. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η θέση του Στάρμερ ήταν ασαφής για μήνες και χρειάστηκε πολύς χρόνος για να εφοδιάσει το Ηνωμένο Βασίλειο εκ νέου την Ουκρανία με τους πυραύλους, μειώνοντας τον αντίκτυπό τους στο έδαφος σε ένα κρίσιμο σημείο του πολέμου.

«Ήταν σχεδόν σαν το Ηνωμένο Βασίλειο να κρυβόταν πίσω από τις ΗΠΑ» και την επιφυλακτική προσέγγιση του Μπάιντεν, δήλωσε η Λουτσέβιτς. «Το γεγονόςα αυτό υπονόμευσε τις προσπάθειες στην πρώτη γραμμή».

Ένας σύμμαχος του Στάρμερ αντέτεινε ότι οι Storm Shadows χρησιμοποιήθηκαν μόνο σε πλήγματα στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του και ότι ο ίδιος προμήθευσε ιδιωτικά το Κίεβο με περισσότερους από τους πυραύλους χωρίς τυμπανοκρουσίες, αφού είχαν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συντηρητικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Στάρμερ κατέστησε επίσης αόριστη τη δέσμευση του Σούνακ για παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 3 δισεκατομμυρίων λιρών (3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων) ετησίως στην Ουκρανία. Επιπλέον, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι έχει ταξιδέψει δύο φορές στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης ημέρας της θητείας του, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι έχει επίσης επισκεφθεί το Κίεβο.

Το πρώτο ταξίδι του Στάρμερ στο Κίεβο ως πρωθυπουργού έρχεται λίγο πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μια εξέλιξη που αναμένεται να ωθήσει τη σύγκρουση σε μια νέα φάση διαπραγματεύσεων. Ο Ζελένσκι και ο Στάρμερ αναμένεται να συζητήσουν την πιθανή μεταπολεμική ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος ενός πακέτου ασφαλείας, εάν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται σε έντονες συζητήσεις σχετικά με μια ειρηνευτική δύναμη, παρά το γεγονός ότι αρνείται να το δηλώσει δημοσίως, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος. Παρόλα αυτά, υπάρχει κάποια αντίσταση από το γραφείο του Στάρμερ και αλλού στην κυβέρνηση λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Σε ένα άλλο σημάδι της μεταβαλλόμενης δυναμικής μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας, η Γαλλία πρωτοστάτησε στο θέμα των ειρηνευτικών δυνάμεων, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να εντείνει την πίεση στον Στάρμερ, μεταξύ άλλων και σε συνάντηση στη Βρετανία την περασμένη εβδομάδα.

Η πιο συγκρατημένη προσέγγιση του Στάρμερ για την Ουκρανία έχει επίσης επισημανθεί από Βρετανούς αξιωματούχους, οι οποίοι επεσήμαναν την απόφασή του τον περασμένο μήνα να στείλει τον Λάμι στη θέση του σε ένα σημαντικό δείπνο με τον Ζελένσκι, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον Σολτς και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επιφυλακτική στάση του Στάρμερ θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι είναι νέος στην κυβέρνηση και κατά καιρούς βασίζεται υπερβολικά στις επίσημες συμβουλές.

Υπάρχει επίσης σύγχυση σε τμήματα της κυβέρνησης σχετικά με το γιατί ο Στάρμερ επέλεξε να επιδιώξει την προσέγγιση με την Κίνα, τη στιγμή που η Βρετανία και άλλοι σύμμαχοι κατηγορούν κινεζικές εταιρείες ότι βοηθούν στον εξοπλισμό της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας. Ορισμένοι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι θα συνταχθεί με την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς - στενή σύμμαχο - σε μια αναπόφευκτη διαμάχη μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Άμυνας σχετικά με την υπόσχεση να αυξηθούν οι ετήσιες αμυντικές δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ από περίπου 2,3% σήμερα.

Σε μια εποχή που τα δημόσια οικονομικά είναι στενά και έχουν επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο από την πρόσφατη αύξηση του κόστους δανεισμού, η Ριβς στοχεύει σε περικοπές των δημόσιων δαπανών - γεγονός που καθιστά πιο πιθανό να προτιμήσει ένα μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου των στρατιωτικών δαπανών.

«Είναι δύσκολο να βρει κανείς ένα σημείο όπου μπορεί να δει το αποτύπωμα του Στάρμερ» σε σχέση με την πρόσφατη δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία, δήλωσε η Λουτσέβιτς.

