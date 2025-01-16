Η κυβέρνηση της Αλβανίας παραχώρησε καθεστώς στρατηγικού επενδυτή σε εταιρεία που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για να κατασκευάσει ένα πολυτελές θέρετρο σε ένα ακατοίκητο νησί της Μεσογείου που κάποτε ήταν στρατιωτικό φυλάκιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων της Αλβανίας, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, αποδέχθηκε στις 30 Δεκεμβρίου πρόταση της Atlantic Incubation Partners LLC για το έργο 450 στρεμμάτων στο μικρό νησί Σαζάν, η επένδυση του οποίου θα φτάσει το 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια).

Στη γραπτή απόφαση, που είδε το Reuters την Πέμπτη, η επιτροπή αναφέρει ότι το έργο συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για τις στρατηγικές επενδύσεις και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που απαιτούνται, σημειώνοντας ότι θα απασχολήσει περίπου 1.000 άτομα.

"Η μορφή της συμμετοχής του κράτους σε αυτήν την επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω της σύστασης μιας κοινής νομικής οντότητας", ανέφερε η επιτροπή, προσθέτοντας ότι θα περιλαμβάνει την κρατική Αλβανική Εταιρεία Επενδύσεων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με την Atlantic Incubation Partners για σχόλια.

Πέρυσι, ο Κούσνερ ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή ενός τουριστικού θέρετρου στο Ζβέρνετς στη νότια Αλβανία ως μέρος μιας ευρύτερης επένδυσης από τους Affinity Partners στα Βαλκάνια που περιλαμβάνει επίσης το έργο στο Σαζάν, στα ανοιχτά της αλβανικής ακτής, και ένα έργο σε ένα πρώην αρχηγείο του στρατού στη σερβική πρωτεύουσα Βελιγράδι.

Ο Κούσνερ, ο οποίος υπηρέτησε ως κορυφαίος συνεργάτης του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του πεθερού του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ίδρυσε την επενδυτική εταιρεία το 2021.



Πηγή: skai.gr

