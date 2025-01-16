Λογαριασμός
Επίθεση σε ρωσικό εργοστάσιο πυρίτιδας στην περιφέρεια του Ταμπόφ

Ένα μεγάλο ρωσικό εργοστάσιο πυρίτιδας στην περιφέρεια του Ταμπόφ δέχθηκε επίθεση, δήλωσε σήμερα Ουκρανός αξιωματούχος, χωρίς να αναλαμβάνει ευθέως την ευθύνη

Ένα μεγάλο ρωσικό εργοστάσιο πυρίτιδας στην περιφέρεια του Ταμπόφ δέχθηκε επίθεση, δήλωσε σήμερα Ουκρανός αξιωματούχος, χωρίς να αναλαμβάνει ευθέως την ευθύνη ή να αναφέρεται στις συνέπειες της επίθεσης.

«Η επιχείρηση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προμηθευτές εκρηκτικών υλών του στρατού της Ρωσικής Ομοσπονδίας» δήλωσε ο επικεφαλής του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας Άντριι Κοβαλένκο, μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

«Με την έναρξη του πλήρους κλίμακας πολέμου στην Ουκρανία, η παραγωγή στη μονάδα αυξήθηκε σημαντικά» πρόσθεσε ο ίδιος.

Δεν υπήρξαν άμεσα δημόσιες δηλώσεις από τη Ρωσία για την επίθεση στο εργοστάσιο.

Ο ουκρανικός στρατός σε ξεχωριστή του ανακοίνωση αναφέρει ότι έπληξε τα μεσάνυχτα την αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Βορόνεζ της Ρωσίας

« Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, τουλάχιστον τρία επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τον στόχο. Μια ευρείας κλίμακας πυρκαγιά ξέσπασε στην εγκατάσταση» αναφέρει η ανακοίνωση του στρατού που αναρτήθηκε στο στην εφαρμογή Telegram.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι θραύσματα από τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν τη φωτιά στην εγκατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

