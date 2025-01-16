Ένα μεγάλο ρωσικό εργοστάσιο πυρίτιδας στην περιφέρεια του Ταμπόφ δέχθηκε επίθεση, δήλωσε σήμερα Ουκρανός αξιωματούχος, χωρίς να αναλαμβάνει ευθέως την ευθύνη ή να αναφέρεται στις συνέπειες της επίθεσης.

«Η επιχείρηση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προμηθευτές εκρηκτικών υλών του στρατού της Ρωσικής Ομοσπονδίας» δήλωσε ο επικεφαλής του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας Άντριι Κοβαλένκο, μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

«Με την έναρξη του πλήρους κλίμακας πολέμου στην Ουκρανία, η παραγωγή στη μονάδα αυξήθηκε σημαντικά» πρόσθεσε ο ίδιος.

Δεν υπήρξαν άμεσα δημόσιες δηλώσεις από τη Ρωσία για την επίθεση στο εργοστάσιο.

Ο ουκρανικός στρατός σε ξεχωριστή του ανακοίνωση αναφέρει ότι έπληξε τα μεσάνυχτα την αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Βορόνεζ της Ρωσίας

« Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, τουλάχιστον τρία επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τον στόχο. Μια ευρείας κλίμακας πυρκαγιά ξέσπασε στην εγκατάσταση» αναφέρει η ανακοίνωση του στρατού που αναρτήθηκε στο στην εφαρμογή Telegram.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι θραύσματα από τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν τη φωτιά στην εγκατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

