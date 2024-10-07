Στάρμερ για 7η Οκτωβρίου: Καμία υπαναχώρηση στις προσπάθειες για ειρήνη

Καμία υπαναχώρηση δεν θα υπάρξει από τη Βρετανία στη «αναζήτηση της ειρήνης», δηλώνει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σήμερα, έναν χρόνο μετά τη «φρικτή», όπως τη χαρακτήρισε, σφαγή της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η Χαμάς στο Ισραήλ.

«Δεν θα υπάρξει καμία υπαναχώρηση στην αναζήτηση από εμάς της ειρήνης και αυτήν την ημέρα πόνου και θλίψης, τιμάμε αυτούς που χάσαμε και παραμένουμε αποφασισμένοι για την ανάκτηση αυτών που κρατούνται ακόμη όμηροι, για τη βοήθεια προς αυτούς που υποφέρουν και για τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος στη Μέση Ανατολή», σημειώνει σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Prime Minister @Keir_Starmer’s statement on the one-year anniversary of the October 7th attacks. pic.twitter.com/EPvdIIQEeB — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 7, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.