Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Δημοσκόπηση για την πρόθεση ψήφου στο Ηνωμένο Βασίλειο από την εταιρεία More In Common δείχνει πως οι κυβερνώντες Εργατικοί του Κιρ Στάρμερ μάλλον δεν έχουν πείσει τους πολίτες.

Λίγο πριν κλείσει 100 ημέρες στην εξουσία (το Σάββατο) ο Βρετανός πρωθυπουργός βλέπει το προβάδισμα του κόμματός του έναντι των Συντηρητικών να έχει πέσει σε μόλις μία ποσοστιαία μονάδα.

Οι δέκα μονάδες διαφοράς των εκλογών του Ιουλίου, που μεταφράστηκαν σε αυτοδυναμία σχεδόν 90 εδρών, έχουν εξανεμιστεί μετά από την κριτική προς τον Στάρμερ και στελέχη της νέας κυβέρνησης για την αποδοχή δώρων από επιχειρηματίες, για την υιοθέτηση ενός υπερβολικά πεσιμιστικού τόνου για την οικονομία και για τις ενδοκυβερνητικές έριδες αναφορικά με τους συμβούλους της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η δημοσκόπηση δίνει 29% στην πρόθεση ψήφου στους Εργατικούς, 28% στους Συντηρητικούς και 19% στο ενισχυμένο υπερδεξιό Κόμμα Reform του Νάιτζελ Φάρατζ. Ακολουθούν με 11% οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και με 7% οι Πράσινοι.

