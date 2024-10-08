Θαμμένα στα ερείπια της Γάζας βρίσκονται τα ξεχασμένα θύματα αυτού του πολέμου και μαζί τους είναι θαμμένες και οι ιστορίες για το πώς οδηγήθηκαν στον θάνατο. Έναν χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν αμφισβητήσει τις μεθόδους των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, τις οποίες κατηγορούν για «τυφλή σφαγή αμάχων» στη σύγκρουση με τη Χαμάς. Μεταξύ εκείνων που ζητούν δικαιοσύνη είναι και η μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, το οποίο σκοτώθηκε σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, η 5χρονη Χιντ Ραζάμπ έχασε τη ζωή της μαζί με 6 ακόμα μέλη της οικογένειάς της μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας τον Ιανουάριο. Οι σπαρακτικές κραυγές της που ζητούσαν βοήθεια ηχογραφήθηκαν σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν.

«Ζητώ από όλον τον κόσμο να σταθεί μαζί μας, ώστε όσοι διέπραξαν αυτό το άγριο έγκλημα να λογοδοτήσουν», ανέφερε η μητέρα της 5χρονης, Γουίσαμ Χαμάντα, μιλώντας στο Sky News, από την προσωρινή της κατοικία στον παλαιστινιακό θύλακα. «Θέλω δικαιοσύνη για την κόρη μου».

Εκτός από τη Χιντ, σκοτώθηκαν όλα τα οικογενειακά μέλη που τη συνόδευαν, καθώς και δυο γιατροί στην προσπάθειά τους να τη σώσουν, σύμφωνα με αναλυτικές δορυφορικές εικόνες και ειδικούς.

«Θα έρθεις να με πάρεις; Φοβάμαι!»

Το ημερολόγιο έγραφε 29 Ιανουαρίου, όταν η οικογένεια της Χιντ αποφάσισε να εγκαταλείψει το σπίτι της στη Γάζα, μέσα στην απελπισία της να ξεφύγει από τον εφιάλτη του πολέμου, που πλέον είχε «χτυπήσει» και τη γειτονιά της. «Ο θείος μου αποφάσισε με τη γυναίκα του να πάρει όλα τα παιδιά με το αυτοκίνητο, όσο εμείς οι ενήλικες να πηγαίναμε από άλλον δρόμο», δήλωσε η 27χρονη Γουίσαμ.

Έτσι, η Χιντ επιβιβάστηκε στο μοιραίο αυτοκίνητο με άλλοα 6 άτομα: τον θείο της μαμάς της τον Μπασάρ, τη σύζυγό του Άνααμ και τα 4 παιδιά τους Λέιαν, Ράχαντ, Σάρα και Μοχάμεντ. Ο μικρότερος αδερφός της Χιντ, ο Έιγιαντ, δεν ήθελε να μπει στο αμάξι και έτσι την τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να μείνει με τους μεγάλους.

Το μικρό μαύρο αυτοκίνητο δέχτηκε επίθεση κοντά σε ένα βενζινάδικο μόλις 350 μέτρα αφότου ξεκίνησε. Η Γουίσαμ αναφέρει πως όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια της στις 8:10 το πρωί. «Τα είδαμε όλα, όμως δεν θέλαμε να πιστέψουμε ότι χτύπησαν το αυτοκίνητο». Τότε η οικογένεια γύρισε γρήγορα στο διαμέρισμα, όπου έμεινε μέχρι να περάσει ο κίνδυνος, αγνοώντας τις τύχες της 5χρονης Χιντ.

Το μεσημέρι, η 15χρονη Λέιαν απάντησε στο τηλέφωνο. Είπε ότι όλοι στο αυτοκίνητο «κοιμόντουσαν» και ότι τόσο η ίδια όσο και η Χιντ είχαν τραυματιστεί.

«Της είπαμε να βγάλει το κασκόλ της, να το δέσει στην πληγή και να σταματήσει την αιμορραγία», λέει η Wissam. Αλλά η Λέιαν δεν μπορούσε να κινηθεί επειδή το αυτοκίνητο ήταν γεμάτο πτώματα.

Η Λέιαν έδωσε το τηλέφωνο στη Χιντ. Όταν η Γουίσαμ ρώτησε την κόρη της αν μπορούσε να βγει από το αυτοκίνητο, η Χιντ απάντησε: «Μακάρι, μαμά, μακάρι. Είναι όλοι γύρω μου, μαμά». Ακολούθησαν κραυγές. «Πλησιάζουν, πλησιάζουν τόσο πολύ», είπε πανικόβλητη η Χιντ στη μητέρα της. Τότε η γραμμή έκλεισε.

Η οικογένεια επικοινώνησε στη συνέχεια με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο (PRCS), η οποία προσπάθησε να τηλεφωνήσει στα κορίτσια στο αυτοκίνητο. Μετά από μερικές προσπάθειες, η Layan απάντησε.

«Μας πυροβολούν», δήλωσε η Λέιαν. «Τα τανκς είναι δίπλα μας».

Ακούστηκαν πυροβολισμοί ενώ μέλος της PRCS περίμενε στη γραμμή. «Δεν υπήρξε καμία απάντηση από το παιδί με το οποίο μιλούσα. Δεν κατάφερα καν να μάθω το όνομά της», είπε.

Η συνομιλία τελειώνει με μια κραυγή αγωνίας να ακούγεται μέσα από σφοδρά πυρά. Με την τηλεφωνική γραμμή κομμένη, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος επικινώνησε ξανά. Αυτή τη φορά απάντησε η Χιντ. Ήταν μόνη της στο αυτοκίνητο, όλοι οι άλλοι ήταν νεκροί.

Επί τρεις ώρες και εν μέσω πολλών κλήσεων, ένας άλλος εκπρόσωπος της PRCS, η Rana Faqhi, προσπάθησε να κρατήσει τη Χιντ στη γραμμή καθώς την παρηγορούσε.

«Σε παρακαλώ μείνε μαζί μου μέχρι να έρθει κάποιος, σε παρακαλώ μην κλείσεις το τηλέφωνο», παρακαλούσε η Χιντ τη Rana.

«Θα μείνω μαζί σου. Δεν θα το κλείσω. Θα μείνω μαζί σου», της είπε η Rana.

Η Γουίσαμ μιλούσε επίσης με την κόρη της στο τηλέφωνο. «Της είπα, χαμήλωσε τη φωνή σου, αλλιώς θα σε πυροβολήσουν όπως πυροβόλησαν τη Λέιαν».

Στη συνέχεια, η Ερυθρά Ημισέληνος οργάνωσε μια ομαδική κλήση και η Wissam είχε επαφή με την κόρη της, η οποία ζητούσε συνεχώς να έρθει κάποιος να την πάρει. Καθώς έπεφτε η νύχτα, η Χιντ, που φοβόταν το σκοτάδι, γινόταν όλο και πιο ανήσυχη.

