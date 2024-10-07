Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την παραίτησή της υπέβαλε την Κυριακή η προϊσταμένη προσωπικού της Ντάουνινγκ Στριτ και έμπιστη σύμβουλος του Κιρ Στάρμερ, Σου Γκρέι.

Η Γκρέι, που είχε γίνει γνωστή για την έρευνα που είχε διενεργήσει για το σκάνδαλο Partygate επικρίνοντας τον Μπόρις Τζόνσον, φέρεται να είχε δυσαρεστήσει άλλους συνεργάτες του νυν Βρετανού πρωθυπουργού με τον υπερσυγκεντρωτικό τρόπο εργασίας της.

Αφορμή, ωστόσο, για την αποχώρησή της στάθηκε η αντίδραση που προκλήθηκε από την αποκάλυψη του BBC, μετά από διαρροή άλλων αξιωματούχων της Ντάουνινγκ Στριτ, πως η κρέι είχε ετήσιο ακαθάριστο μισθό 170.000 λιρών, δηλαδή κατά 3.000 υψηλότερο από τον πρωθυπουργό.

Άλλοι αξιωματούχοι της Ντάουνινγκ Στριτ την κατηγορούσαν ότι είχε μπλοκάρει αυξήσεις στις δικές τους απολαβές.

Η Γκρέι είπε ότι ήταν τιμή που της ανατέθηκε το πόστο από τον Κιρ Στάρμερ και συμπλήρωσε: «Ο έντονος σχολιασμός αναφορικά με τη θέση μου δημιουργούσε τον κίνδυνο περισπασμού από τη ζωτικής σημασίας δουλειά της κυβέρνησης για την αλλαγή».

Ο Στάρμερ ευχαρίστησε τη Σου Γκρέι «για όλη την υποστήριξή της» και ανακοίνωσε την τοποθέτησή της στη θέση της απεσταλμένης για τα έθνη και τις περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τη θέση της στην πιο υψηλόβαθμη θέση συμβούλου του Βρετανού πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο στενός συνεργάτης του Στάρμερ και επικεφαλής της πρόσφατης προεκλογικής εκστρατείας των Εργατικών, Μόργκαν ΜακΣουίνι.

Μαζί του νέες θέσεις στο επιτελείο των στενών συμβούλων του Βρετανού πρωθυπουργού αναλαμβάνουν παλαιοί και νέοι συνεργάτες του.

Εκπρόσωπος του Συντηρητικού Κόμματος σχολίασε πως πριν καν κλείσει 100 μέρες την εξουσία η κυβέρνηση του σερ Κιρ Στάρμερ «έχει πέσει σε χάος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.