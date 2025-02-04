Στάρμερ από Βρυξέλλες: «Ο κατακερματισμός της Ευρώπης θα μας αποδυναμώσει στις συνομιλίες για την άμυνα»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δείπνο τη Δευτέρα ότι ήθελε να συνεργαστεί για να επεκτείνει την άμυνα της ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης συνεργασίας στις αποστολές και του κόστους του επανεξοπλισμού.

Ο Στάρμερ προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε δείπνο με τους 27 αρχηγούς κρατών της ΕΕ στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την άμυνα ΕΕ-ΗΒ. Είναι η πρώτη φορά για Βρετανό ηγέτη από τότε που η Βρετανία αποχώρησε από το μπλοκ το 2020.

Στο δείπνο, ο Στάρμερ περιέγραψε πέντε τομείς στους οποίους η Βρετανία και η ΕΕ θα μπορούσαν να συνεργαστούν περισσότερο: βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας και της επιμελητείας, στενότερη συνεργασία σε αποστολές, προστασία από κρατικές απειλές και σαμποτάζ, ανάπτυξη στρατιωτικής τεχνολογίας και εμβάθυνση της βιομηχανικής συνεργασίας.

«Ο κατακερματισμός θα μας αποδυνάμωνε όλους», είπε ο Στάρμερ στο δείπνο, σύμφωνα με δηλώσεις του γραφείου του στην Ντάουνινγκ Στριτ. «Ας μεγιστοποιήσουμε λοιπόν το βιομηχανικό βάρος και την επιρροή που έχουμε μαζί».

Από τότε που κέρδισε τις συντριπτικές εκλογές τον Ιούλιο, ο Στάρμερ εργάστηκε για να βελτιώσει τους δεσμούς με την ΕΕ μετά από χρόνια σκληρών συνομιλιών για το Brexit, με την κυβέρνησή του να ελπίζει να καταργήσει μέρος της γραφειοκρατίας που εμποδίζει το εμπόριο για να προσπαθήσει να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη.

Η ώθηση για στενότερους δεσμούς ασφαλείας έρχεται καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες αξιολογούν το κόστος της αύξησης των αμυντικών δαπανών ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Βρετανία, η οποία διαθέτει μία από τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις της Ευρώπης, προβλέπεται να δαπανήσει μεγάλα ποσά για την άμυνα στην Ευρώπη φέτος μετά τη Γερμανία, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

Τη Δευτέρα, ο Στάρμερ προέτρεψε χωριστά τους ηγέτες της ΕΕ να ασκήσουν μεγαλύτερη οικονομική πίεση στη Ρωσία για να διαλύσει την «πολεμική μηχανή» του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πρέπει να δούμε όλους τους συμμάχους να εντείνονται - ιδιαίτερα στην Ευρώπη», είπε ο Στάρμερ.

«Είμαι εδώ για να συνεργαστώ με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να διατηρήσουμε την πίεση, στοχεύοντας στα ενεργειακά έσοδα και τις εταιρείες που προμηθεύουν τα εργοστάσια πυραύλων του, για να συντρίψουμε την πολεμική μηχανή του Πούτιν».

Πηγή: skai.gr

