Πώς θα μπορούσε ο Τραμπ να νιώσει τον «πόνο» για τους δασμούς του

Ο πληθωρισμός αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα κατά την προεκλογική περίοδο των ΗΠΑ και η ανάδειξή του βοήθησε στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Και υποσχέθηκε άμεσα αποτελέσματα.

«Όταν κερδίσω, θα μειώσω αμέσως τις τιμές, ξεκινώντας από την πρώτη μέρα», είπε τον Αύγουστο.

Ο Τραμπ τώρα λέει κάτι διαφορετικό. Όχι μόνο υποβάθμισε ξαφνικά το ζήτημα αλλά ξαφνικά παρακαλεί τους Αμερικανούς να επιδείξουν υπομονή καθώς επιβάλλει δασμούς στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα. Σημειώνεται ότι ο Τραμπ τη Δευτέρα ανέβαλε την εφαρμογή των δασμών στο Μεξικό για ένα μήνα μετά από συνομιλίες με την Πρόεδρο του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Βασικά το μήνυμα είναι: Οι τιμές πιθανότατα θα αυξηθούν, αλλά θα αξίζει τον κόπο.

Είπε την Παρασκευή ότι θα υπάρξει «κάποια προσωρινή βραχυπρόθεσμη αναταραχή», αλλά ότι «ο κόσμος θα καταλάβει».

«Μπορεί βραχυπρόθεσμα να πονέσουμε λίγο», πρόσθεσε την Κυριακή.

«ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΝΟΣ; ΝΑΙ, ΙΣΩΣ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ!),» είπε σε ανάρτησή του στο Truth Social. «ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΘΑ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ».

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που εγείρονται για την προεδρία του Τραμπ είναι αν έχει δίκιο για την ανοχή των Αμερικανών για «ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ». Δεν φαίνεται να έχει.

Και ενώ ο Τραμπ καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό με θετικές γνώμες τελευταία, οι δασμοί απειλούν τη δημοτικότητά του όσο τίποτα άλλο.

Αυτό, βέβαια, δεδομένου του βαθμού που ο Τραμπ θα προχωρήσει στην επιβολή τους. Η αναβολή των δασμών στο Μεξικό ενισχύει την άποψη που θέλει τον Αμερικανό πρόεδρο να τους χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό χαρτί.

Ο Τραμπ έχει προβεί σε αρκετές αμφιλεγόμενες και νομικά αμφίβολες ενέργειες κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες της προεδρίας του, αλλά πολλές είναι αδιάφορες για τον μέσο Αμερικανό. Πόσο αισθάνονται οι Αμερικανοί ότι επηρεάζονται προσωπικά από τον τερματισμό της αυτόματης απόκτησης ιθαγένειας κατά τη γέννηση, για παράδειγμα; Μπορεί να μην τους αρέσει που ο Τραμπ έδωσε χάρη σε ανθρώπους που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στις 6 Ιανουαρίου 2021, αλλά αυτό δεν επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τίποτα από αυτά δεν είναι σημαντικό. Είναι. Αλλά η επίδραση των δασμών θα μπορούσε να γίνει άμεσα αισθητή σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν εδώ και πολλούς μήνες ότι τα δασμολογικά σχέδια του Τραμπ θα επιδεινώσουν τον πληθωρισμό.

Ο κίνδυνος για τον Τραμπ με τους δασμούς δεν είναι μόνο ότι οι τιμές θα αυξηθούν, αλλά ότι οι Αμερικανοί μπορεί να εκπλαγούν από αυτό.

Τα οικονομικά μεγέθη των δασμών μετρήθηκαν αρκετά καλά κατά την εκστρατεία του 2024. Αλλά μεγάλος αριθμός Αμερικανών δεν φάνηκε ποτέ να καταλαβαίνει πώς λειτουργούν πραγματικά. Και ο Τραμπ τους έχει παρουσιάσει ψευδώς ως φόρους που θα πληρώσουν ξένες εταιρείες.

Έχουμε δει δύο πράγματα στα δημοσκοπικά δεδομένα τους τελευταίους μήνες. Το ένα είναι ότι η ευρεία στήριξη των δασμών έχει πέσει καθώς η εφαρμογή τους έχει μετακινηθεί από την υποθετική σφαίρα προς την πραγματικότητα. Και το δεύτερο είναι ότι η υποστήριξή τους θα μπορούσε να μειωθεί ακόμη περισσότερο εάν και όταν αυξηθούν οι τιμές.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters-Ipsos έδειξε ότι οι Αμερικανοί αντιτάχθηκαν στους δασμούς στον Καναδά 60% έως 37% και στο Μεξικό 55%-41%.

Αλλά ακόμη και αυτό δεν αποτυπώνει το πως μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση όταν αυξηθούν οι τιμές.

Μια έρευνα της YouGov τον περασμένο μήνα, για παράδειγμα, έδειξε ότι το 29% των Αμερικανών δήλωσε ότι ήθελε αύξηση των δασμών. Αυτό το ποσοστό δεν είναι συντριπτικό, αλλά είναι τουλάχιστον μεγαλύτερο από εκείνο που είπε ότι ήθελε να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα, 27% ή να μειωθούν 18%.

Αλλά μετά φτάνουμε στην ουσία. Η έρευνα ρώτησε όσους ήταν υπέρ των υψηλότερων δασμών αν εξακολουθούν να τους θέλουν «ακόμα κι αν αυτό οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές».

Μόνο περίπου οι μισοί από αυτούς που δήλωσαν ότι ήθελαν αυξημένους δασμούς, 52%, συνέχισαν να τους υποστηρίζουν.

Και δεν είναι η μόνη έρευνα.

Μια άλλη έρευνα της YouGov από τον Δεκέμβριο έδειξε ότι μόλις το 19% των Αμερικανών συνέχισε να υποστηρίζει τους αυξημένους δασμούς ακόμα κι αν αυξήσουν τις τιμές. Τρεις φορές περισσότεροι είτε αντιτάχθηκαν, 32%, είτε τους υποστήριξαν μόνο αν δεν αυξήσουν τις τιμές, 28%.

Και μια άλλη δημοσκόπηση του Reuters-Ipsos τον περασμένο μήνα έδειξε ότι οι Αμερικανοί αντιτίθενται στην αύξηση των δασμών εάν αυξήσουν τις τιμές, σε ποσοστό 47% έναντι 30%. Και αυτή η αντίθεση ωστόσο δεν είναι συντριπτική όσο εκείνη που καταδεικνύει η δημοσκόπηση του YouGov. Μόνο το 9% των Αμερικανών δήλωσε ότι «υποστηρίζει σθεναρά» την αύξηση των δασμών ακόμα και εάν οι τιμές αυξηθούν.

Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι η άποψη των πολιτών δεν συμβαδίζει με όσα πιστεύει ο Τραμπ.

Αν κάποιος θα έπρεπε να καταλαβαίνει το μέγεθος του προβλήματος, αυτός είναι ο Τραμπ. Αλλά είναι ευαγγελιστής των δασμών για δεκαετίες. Τώρα ανακαλύπτουμε πόσο «πόνο» είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν οι υποστηρικτές του.

Ο Aaron Blake είναι πολιτικός ρεπόρτερ και γράφει για το The Fix. Κατάγεται από τη Μινεσότα, έχει επίσης εργαστεί ως πολιτικός συντάκτης στη Minneapolis Star Tribune και στην εφημερίδα The Hill.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.