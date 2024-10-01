Στάνο: Η ΕΕ καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Ισραήλ

Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι οποίες συνιστούν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια τονίζει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο. Επισημαίνει ότι Η ΕΕ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την ασφάλεια του Ισραήλ και για τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.
Διαδοχικά κύματα επιθέσεων και αντιποίνων τροφοδοτούν μια ανεξέλεγκτη σειρά συγκρούσεων αναφέρει ο Πίτερ Στάνο και υπογραμμίζει ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη να συμβάλει στη μείωση των εντάσεων και στην αποτροπή ενός επικίνδυνου περιφερειακού πολέμου.
Η ΕΕ βρίσκεται σε στενή επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για το σκοπό αυτό και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή με όλους τους παράγοντες καταλήγει.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.