Στάνο: Η ΕΕ καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Ισραήλ

Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι οποίες συνιστούν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια τονίζει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο. Επισημαίνει ότι Η ΕΕ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την ασφάλεια του Ισραήλ και για τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

Διαδοχικά κύματα επιθέσεων και αντιποίνων τροφοδοτούν μια ανεξέλεγκτη σειρά συγκρούσεων αναφέρει ο Πίτερ Στάνο και υπογραμμίζει ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη να συμβάλει στη μείωση των εντάσεων και στην αποτροπή ενός επικίνδυνου περιφερειακού πολέμου.

Η ΕΕ βρίσκεται σε στενή επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για το σκοπό αυτό και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή με όλους τους παράγοντες καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

