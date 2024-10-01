Με εντολή Χαμενεΐ η ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έδωσε την εντολή για την επίθεση εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «είναι πλήρως έτοιμη για οποιαδήποτε αντίποινα».

Παράλληλα, σύμφωνα με ιρανικές πηγές ο Χαμενεΐ παραμένει σε ασφαλή τοποθεσία μετά την εκτόξευση πυραύλων από την Τεχεράνη κατά του Ισραήλ, στην οποία μεταφέρθηκε έπειτα από τη δολοφονία του στενού συμμάχου του, ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

