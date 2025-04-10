Σταϊνμάιερ: Ο ευρωστρατός δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ΝΑΤΟ

Ένας κοινός ευρωπαϊκός στρατός δεν θα μπορούσε να υποκαταστήσει το ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.
«Έχουμε πολλούς λόγους για να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο ΝΑΤΟ», είπε ο Σταϊνμάιερ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης στην πόλη Κόμπλεντς της δυτικής Γερμανίας.
«Η συμβουλή μου είναι η εξής: ας μην καταφεύγουμε σε εναλλακτικές που δεν είναι διαθέσιμες. Ο ευρωστρατός είναι μια ιδέα, αλλά δεν είναι επαρκές υποκατάστατο για την ασφάλεια που παρέχει το ΝΑΤΟ», σημείωσε ο Γερμανός πρόεδρος.
Υπογράμμισε πως πρέπει να αυξηθεί η συνεισφορά της Γερμανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία τα επόμενα χρόνια, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα πως στις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης θα περιλαμβάνεται η ενίσχυση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr).
«Συναντιόμαστε εδώ σε μια ξεχωριστή ημέρα, ύστερα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων» για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ αναφερόμενος στη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη στο Βερολίνο.
