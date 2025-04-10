Πάνω από το φαράγγι Huajiang, το οποίο διαπερνά ο ποταμός Beipan, κατασκευάζεται στην Κίνα από το 2022 η ψηλότερη γέφυρα του κόσμου, με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση στην επαρχία Guinzhou, μία από τις πιο απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές της Κίνας

Η γέφυρα «κρέμεται» σε ύψος 625 μέτρων από την κοίτη του ποταμού, έχει δηλαδή περίπου το διπλάσιο ύψος από τον πύργο του Άιφελ και υψώνεται εντυπωσιακά 9 φορές πιο πάνω από την εμβληματική γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

Το συνολικό μήκος της ανέρχεται στα 2.890 μέτρα, ενώ υποστηρίζεται από δύο τεράστιους πυλώνες ύψους άνω των 200 μέτρων.

Η γέφυρα έχει προγραμματιστεί να ανοίξει για τους οδηγούς στα τέλη του 2025, όταν θα γίνει η ψηλότερη στον κόσμο.

Οταν το κολοσιαίο αυτό έργο δοθεί στην κυκλοφορία, θα μετατρέψει ένα ταξίδι μιας ώρας σε υπόθεση 2 λεπτών.

Συνολικά, η κατασκευή της γέφυρας υπολογίζεται ότι κόστισε 280 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

