Αναστάτωση επικράτησε πριν από λίγες μέρες - και συγκεκριμένα την Πέμπτη 3/4 - σε πτήση από το Μάντσεστερ στη Ρόδο. Το προσωπικό αναγκάστηκε να δέσει έναν απείθαρχο επιβάτη στη θέση του, χρησιμοποιώντας εφεδρικές ζώνες, επειδή αρνήθηκε να καθίσει κατά την προσγείωση.

Ο επιβάτης φέρεται να φώναζε στο πλήρωμα της καμπίνας, το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, του είχε κατασχέσει δύο μπουκάλια αλκοόλ και αρνούνταν να του σερβίρει ποτό, όπως μεταδίδει η dailymail.

Μάλιστα, όταν δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές να καθίσει κατά την προσγείωση και ο πιλότος αναγκάστηκε να ματαιώσει την κάθοδο και να κάνει κύκλους πριν προσγειωθεί. Το επεισόδιο καταγράφηκε και σε βίντεο, όπου ακούγεται ένα μέλος του προσωπικού να φωνάζει στον επιβάτη «κάτσε κάτω, τώρα!».

Σε άλλο βίντεο διακρίνονται δύο αστυνομικοί να συνοδεύουν τον άνδρα εκτός του αεροπλάνου.

Επιβάτιδα που βιντεοσκόπησε το επεισόδιο, εξήγησε ότι ο άντρας ήταν τόσο ενοχλητικός που το πλήρωμα αναγκάστηκε να ζητήσει από άλλους επιβάτες να αλλάξουν θέση, κυρίως για να μετακινηθεί ένα κοριτσάκι που ήταν κοντά του.

Σύμφωνα με την ίδια, το πλήρωμα καμπίνας πήρε δύο εφεδρικές ζώνες ασφαλείας και προσπάθησε να καθηλώσει τον άνδρα στο κάθισμά του, ωστόσο εκείνος κατάφερε να σηκωθεί.

Η επιβάτιδα τόνισε ακόμη ότι οι υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας είχαν προειδοποιήσει ότι οποιοσδήποτε καταναλώσει αλκοόλ που αγόρασε στο Duty Free πριν από την πτήση θα συλληφθεί από την αστυνομία κατά την προσγείωση, εκτός και αν το αποθηκεύσει, οπότε δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

Χαρακτήρισε, επίσης, «πολύ τρομακτικό» το γεγονός ότι έπρεπε να κάνουν κύκλους πάνω από το νησί μέχρι να λυθεί το ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.