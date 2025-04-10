Πιθανό ταξίδι Τραμπ στην Τουρκία

Πληθαίνουν τις τελευταίες ώρες οι φήμες για επικείμενο ταξίδι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία τον επόμενο μήνα. Σημειώνεται ότι σε χθεσινές του δηλώσεις ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε πως είναι πολύ πιθανό είτε ο Ερντογάν να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον είτε ο Τραμπ να επισκεφθεί την Τουρκία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία τον Μάιο, όπου αναμένεται να υπογράψει επενδυτική συμφωνία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό κατά τη δεύτερη θητεία του, ενώ έχει προγραμματίσει στάσεις σε Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κατά την πρώτη θητεία ως προέδρου ο Τραμπ στο πρώτο του ταξίδι είχε επισκεφθεί και πάλι τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ.

