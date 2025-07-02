Στα σκαριά συμφωνία Λονδίνου - Βερολίνου για ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία ετοιμάζονται έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο διαπραγματεύσεων να υπογράψουν μια ευρείας κλίμακας συμφωνία που θα καλύπτει θέματα άμυνας, ταξιδιών και οικονομικής συνεργασίας, σύμφωνα με το Politico.

Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνεται ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας, η οποία θα ορίζει ότι οποιαδήποτε στρατηγική απειλή για τη μία χώρα θεωρείται απειλή και για την άλλη. Όπως σημειώνει το Politico, ενώ η συνθήκη πιθανότατα θα επιβεβαιώσει τη δέσμευση των δύο εθνών στο ΝΑΤΟ ως ακρογωνιαίο λίθο της συλλογικής τους άμυνας, η συμπερίληψη της ρήτρας υπογραμμίζει την επιθυμία των Ευρωπαίων συμμάχων να συνεργαστούν στενότερα στον τομέα της ασφάλειας καθώς οι ΗΠΑ αποσύρονται από τη διατλαντική αμυντική συμμαχία.

Το σχετικό κείμενο βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι με έδρα το Λονδίνο, και θα υπογραφεί στις 17 Ιουλίου.

Στο έγγραφο θα γίνεται αναφορά και στους τομείς των μεταφορών και της έρευνας και της καινοτομίας ενώ θα περιέχει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Θα περιλαμβάνει επίσης δέσμευση για την προώθηση των διασυνοριακών μετακινήσεων καθώς η Γερμανία πιέζει για συμφωνία πάνω στο ευαίσθητο ζήτημα της κινητικότητας των νέων, στο πλαίσιο των ευρύτερων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασιλείου, ένα εξαιρετικά ακανθώδες ζήτημα για την κυβέρνηση του Στάρμερ, η οποία αντιμετωπίζει πιέσεις για τη μείωση τόσο της νόμιμης όσο και της παράνομης μετανάστευσης.

Ένας εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου εξωτερικών δήλωσε: «Η συνθήκη θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των σχέσεών μας». Το βρετανικό υπουργείο εξωτερικών δεν απάντησε σε αίτημα του Politico για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

